Nakon što je jučer finale Svjetskog klupskog prvenstva izborio Al Ain koji je pod vodstvom Zorana Mamića senzacionalno pobijedio River Plate, danas mu se u završnici pridružio i europski predstavnik - Real Madrid.

Kraljevi su u utakmici igranoj u Abu Dhabiju s 3:1 nadvisili Kashimu, a krvnik Japanaca bio je nezaustavljivi Gareth Bale koji je zabio sva tri pogotka za Madriđane. Izbor urednika Olmo najbolji dribler Europske lige! Zaustavljali ga samo - batinama

Modrić otkrio kako ga je Boban digao, kako ga Jordan prati kroz život i kako - odbija trenere!

Modrić uspio što nije nikad nitko! "Zidane je znao i u meni je vidio sebe"

Godina Luke Modrića: Hrvatski veznjak osvojio i majku svih nagrada!

Velški golgeter tako je došao uz bok Suarezu i Cristianu Ronaldu kao jedinim nogometašima koji su postigli hat-trick u ovom natjecanju.

3 - Gareth Bale is the third player in the FIFA Club World Cup history to score a hat-trick, after Cristiano Ronaldo and Luis Suárez. Dragon. pic.twitter.com/xaCLhLIEYy — OptaJose (@OptaJose) December 19, 2018