Ronaldo kreće po Realovog skupocjenog Brazilca!

'Zvao sam Pereza i pitao hoće li nam posuditi Viniciusa, ali nisam siguran koliko je to izvedivo. Nemamo novaca za otkup njegovog ugovora'

Dvije godine sam tražio što bih mogao raditi, razmišljao sam koji klub u Španjolskoj i Engleskoj ću kupiti. Izbor je pao na Valladolid koji mi je došao kao poklon. To nije samo klub s ogromnom poviješću, to je grad sa 300.000 stanovnika i mjesto koje diše nogomet, a sve to zajedno znači da projekt ima veliki potencijal. Biti u poziciji da inspirirate druge je bolje od hat-tricka protiv Barcelone. Našao sam ono što sam tražio, a i ja imam što za pružiti klubu, rekao je Ronaldo po ulasku u vlasničku strukturu kluba.

Valladolid je na 11. mjestu La Lige, ali za nešto više trebat će im i pojačanja. Ronaldo u svijetu nogometa uživa veliki ugled, a u zimskom prijelaznom roku puca visoko. Prva želja kluba je supertalentirani Brazilac Vinicius koji u svojoj prvoj sezoni u Realu proživljava velike kritike.

"Zvao sam Florentina Pereza i pitao hoće li nam ga posuditi, ali nisam siguran koliko je to izvedivo. Da se mene pita, posudili bismo ga pa otkupili njegov ugovor, ali mislim da nemamo novca za takvo što. Ako ništa, svakako bih volio da dođe u Valladolid na posudbu", rekao je Ronaldo o Viniciusu koji je za madridski klub skupio osam službenih nastupa u kojima je postigao dva gola i dodao četiri asistencije.

Santiago Solari sve se više oslanja na Viniciusa kojeg je Real doveo iz Flamenga za 61 milijun eura s bonusima, a klupu griju Marco Asensio i Iscom, te bi dovođenje Viniciusa Juniora mogao ostati samo neostvareni san Il Fenomena.