Posljedice 'pršut partyja': Filip otpisan! Vučura ne mogu izbaciti jer Hajduku neće imati tko igrati

O eventualnim kaznama klub će odlučiti tek nakon derbija, a ostaje otvoreno pitanje tko će ponijeti kapetansku traku

Iako se pisalo da će o eventualnim kaznama za 'poker i pršut party', kako je u šali nazvan tulum uz alkohol i cigarete trojca Filip, Vučur i Fomitschow, klub odlučiti tek nakon derbija, tijekom subotnjeg jutra pojavila se informacija kako je rumunjski bek Steliano Filip - otpisan!

No, problemi s ovim trojcem ne bi se smjeli ozbiljnije odraziti na momčad koju će Siniša Oreščanin povesti na derbi u Maksimir.

Razlog je jednostavan, Filip i inače nije u kombinacijama za nastup, Fomitschow je i onako samo alternacija za mladog i potentnog Bradarića, dok Vučur svakako mora igrati zbog toga što nakon ozljede Lopeza i operacije Ismajlija drugih opcija praktično i nema. Preostalo mjesto trebao bi popuniti Mikulić, a alternacija je tek mladi Batarelo ili neko od igrača kojima to nije prirodna pozicija.

"Klub se očitovao o tome, iznijeli smo službeni stav, ja sam nešto malo razgovarao s igračima o tome, ali ovaj tjedan je isključivo fokus na Dinamo, tek nakon utakmice ćemo opet razgovarati na tu temu", bilo je sve što je rekao trener Hajduka Siniša Oreščanin uoči derbija (nedjelja u 15 sati).

Drugo otvoreno pitanje je pitanje kapetana. S obzirom na to da Juranović izostaje zbog kartona, a da ne bi bilo baš logično treći put vraćati traku Caktašu oko ruke ma koliko on to zaslužio, ostaje opcija da traku ponese ili Tudor koji bi trebao zamijeniti Juranovića na desnom boku, ili netko od mlađih igrača poput Palaverse ili Bradarića, ako Tudor ne bude u kombinaciji.

"Vidjet ćete u nedjelju tko će ponijeti kapetansku traku", zaključio je Oreščanin.