Podijeljena mišljenja o otkazu Mourinhu: "Zakasnili su!", "Ma on je najbolji nakon Fergusona!"

Šteta da je takav trener sada bez kluba. A nije na meni da kažem bi li se trebao vratiti u Real Madrid, kaže Marcelo

Manchester United danas je dao otkaz Joseu Mourinhu i izazvao pravi potres u svijetu nogometa.

I dok većina medija i nogometnih stručnjaka uvjerava kako je raskid suradnje došao prekasno, Portugalcu su u ubranu stali trener Liverpoola Jurgen Klopp i legenda redsa Steven Gerrard.

"On je rođeni pobjednik, kako možete očekivati od mene da ću reći nešto loše o njemu? On osvaja titule gdje god dođe. Unitedu je osvojio nekoliko trofeja i napravio najbolji posao od odlaska Alexa Fergusona. Dok on nije došao i donio trofeje, Unitedu nije bilo lako", rekao je trener Rangersa.

S druge strane, Jamie Carragher uvjeren je kako se i prije početka sezone moglo nazrijeti da bi Mourinho mogao ubrzo biti smijenjen.

"Prisjetite se kako je loše United ušao u sezonu. Već tada sam pomislio kako Mourinho neće izdržati do kraja sezone. Bilo je previše problema s upravom i zvijezdama u momčadi. Rezultati i nastupi nisu bili niti blizu renomeu Uniteda."

A otkaz je komentirao i Marcelo koji je s Mourinhom radio u Real Madridu:

"Šteta da je takav trener sada bez kluba. A nije na meni da kažem bi li se trebao vratiti u Real Madrid, ali stvarno cijenim što je sve za mene napravio."