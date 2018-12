Najbolja jesen Osijeka u povijesti! Momčad Zorana Zekića najefikasnija u ligi

Projekt Lorinca Meszarosa i Ivana Meštrovića proživljava najbolje dane. Osijek je prvi put u povijesti prezimio na drugom mjestu prvenstvene tablice

'Zekiću, tik-tak', tako su pisali neki simpatizeri Osijeka koji nisu bili zadovoljni igrom svojih ljubimaca. Predbacivalo se treneru Zoranu Zekiću sve i svašta, ali uprava Osijeka pružila mu je maksimalnu podršku, a povjerenje je uzvraćeno rezultatima i dobrom igrom.

Zekić kao frontman projekta

Ključna je ta stabilnost i kontinuitet struke. Zoran Zekić u ovom trenutku u leđa po kontinuitetu na klupi gleda tek Samiru Toplaku koji je na klupi Diva iz predgrađa četiri i pol godine. U tom periodu popularni Zeka dobio je nekoliko ponuda s Istoka, ali se na istima zahvalio jer je čovjek koji gleda širu perspektivu. Svjestan je i on da Osijek raste u svim segmentima. Ljudi se vraćaju na tribine, igrači se ne prodaju za kikiriki, grade se novi stadion i kamp na Pampasu, a Zekić ima priliku upisati se zlatnim slovima u povijest svog grada.

Mara kao Benzema

Osijek je u nedjelju na Gradskom vrtu razbio Inter sa 6-0 čime je postao najefikasnija momčad lige. Igrači prvoligaša s Drave utrpali su 38 golova. Mirko Marić odnio je titulu najboljeg strijelca kluba s devet golova u 18 nastupa, a ima i pet asistencija. Bivši napadač Dinama i Videotona stilom igre podsjeća na Karima Benzemu, nije klasičan golgeter, ali se zna kretati, otvarati prostor suigračima i upošljavati suigrače iz drugog plana, posebice Harisa Hajradinovića koji napada iz drugog plana. Njih dvojica tvore savršen tandem.

Haris Hajradinović uskrsnuo je nakon epizoda u norveškom Haugesundu i belgijskom Gentu te je sa sedam golova i četiri asistencije bio drugi najraspucaniji igrač ove jeseni. Istisnuo je iz momčadi do tada nedodirljivog Dmytra Lyopu koji je igrač poteza i atrakcije, ali bez obavezne igre kod Zekića jednostavno ne prolaziš.

Sjajno se u igru Osijeka uklopio i Nigerijac Ezekiel Henty koji je u Hrvatsku došao oživjeti karijeru nakon neuspjelih epizoda u Mađarskoj i Rusiji. Igrač Milanove škole nogometa odmah se pokazao kao pojačanje koje u jasno definiranom sustavu može pokazati svu raskoš talenta. U ligi je zabio četiri gola, a za bolji učinak nedostajao mu je kontinuitet nastupa zbog ozljeda.

Petar Bočkaj je sljedeći

Pero Bombardero, ili Petar Bočkaj, kako vam drago, igrač je kojeg želi svaki europski klub koji drži do sebe. Dečko je jednostavan, spreman je zaigrati i na golu ako treba. Ove polusezone igrao je na lijevom beku, lijevom krilu, centralnom veznom i desnom bočnom igraču, a Zekić ga obožava.

Nadimak je dobio zbog sjajnog izvođenja slobodnjaka. Ove sezone utrpao ih je tri, a dodao je i četiri asistencije.

- Smiješan mi je, baš nekak simpatičan taj nadimak. Nasmijal sam se kad sam ga čuo prvi put, sada se već na njega i naviknul. Sad me već i neki dečki zovu tako na treninzima, neka, pa i nije loš nadimak - rekao je tada Pero.

Osijek se u zadnjih nekoliko godina istaknuo milijunskim transferima kojima su podsjetili na vremena Domagoja Vide, Josipa Tadića i Jurice Vranješa. Prvi veliki transfer nove uprave Osijeka bio je onaj Andreja Lukića u portugalsku Bragu za milijun eura, a danas Osijek u očima europskih klubova i skauta kotira još bolje. Dobre transfere napravili su i Mateo Barać, Borna Barišić, Eros Grezda...

Sljedeći bi mogao biti Petar Bočkaj jer ima 'ono nešto'. Ima taj fantastičan slobodnjak, polivalentan je i vrlo dobar tehničar, a uz dodatnu posvećenost treninzima može postati i bolji atleta čime će zasigurno moći egzistirati u ozbiljnijim ligama.

Škorić u 'klubu 200'

Mile Škorić protiv Intera je stigao do jubilarnog dvjestotog nastupa u dresu Osijeka. Kapetan je kamen temeljac obrane i igrač koji svojom mirnoćom i sjajnom tehnikom igri Osijeka daje dodatnu dimenziju. Nije to slučajno jer je Škorić karijeru počeo kao vrlo nadareni vezni igrač, praktički 'desetka'. U jednom trenutku gotovo se i ostavio nogometa, Osijek je tada grcao u dugovima, on se tražio na probi u Slovačkoj, zaigrao je i za drugoligaša Goricu, a danas je zahvalan klupski igrač i vođa koji je kazao da je u Osijeku spreman ostati i do kraja karijere.

Afirmacija mladih

Osijek je uvijek bio poznat po svojoj školi nogometa koja je počesto, pa i prečesto, ostajala bez najvećih talenata za sitne novce. Zadnje pustošenje osječke škole nogometa učinila je Rijeka koja je iskoristila lošu financijsku situaciju i pokupila Vedrana Jugovića, Domagoja Pušića, Josipa Mišića, Ivana Vargića...

Danas Osijek ima drugu momčad koja uspješno nastupa u 2. HNL. Ta druga momčad stvorila je nekoliko pojedinaca poput Josipa Špoljarića, Marina Pilja i Danijela Lončara koji će biti okosnica ekipe kroz dvije-tri sezone kada bi projekt trebao doživjeti vrhunac na novom stadionu, naravno uz kormilara Zorana Zekića.