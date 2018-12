Osam stvari koje trebate znati o finalu Real Madrida i Al-Aina

Snage će sučeliti Zoran Mamić s trenerske klupe Al-Aina te Luka Modrić, veznjak i motor Real Madrida

Real Madrid od 17:30 odmjerit će snage s Al-Ainom, a momčad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata iznenađenjem je došla do finala Svjetskog klupskog prvenstva izbacivši River Plate.

Gdje se igra?

Utakmica se odigrava u Abu Dhabiju, na višenamjenskom Zayed Sports stadionu koji je u uporabi od 1980. godine.

Stadion ima preko 43 tisuća mjesta, a u Ujedinjenim Arapskim Emiratima toliko je bitan da se čak nalazi i na novčanici od 200 dolara.

Otok Real Madrida

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima Real Madrid htio je sagraditi tematski otok kako bi proširio marketinški utjecaj u toj zemlji, te u Aziji općenito. Projekt je trebao biti završeno do 2015. godine, ali sve je propalo nakon što je investicijski fond RAKIA povukao sredstva i odustao od projekta.

Tko sudi?

Finale će suditi Jair Maruffo. Realno, anonimac. Koji je naslovnice dospio - vrijeđajući našeg Ivana Rakitića!

Dogodilo se prošle godine tijekom ljetnih priprema, Barcelona i Real igra su prijateljski (ili "prijateljski") El Clasico u Americi. U Miamiju. U jednom trenutku Rakitić je odgurnuo Maruffa, a ovaj mu nije pokazao ni 'žuti'. Ništa.

Nakon utakmice mediji su okružili 'Raketu' koji je osim po nogometnom majstorstvu poznat po uravnoteženoj i blagoj naravi, svi su bili šokirani njegovim potezom.

- Oni koje me poznaju znaju da me strahovito teško iznervirati, da gotovo nikad ne gubim živce, ali danas... Ovaj me sudac triput uvrijedio! Kako? Psovao me. Nisam mogao vjerovati. Za suce sam uvijek pun respekta, ali to mora biti obostrano. Ovaj nije htio međusobno poštovanje i sportsku korektnost nego se ponašao kao da je iznad mene - objasnio je Rakitić.

O natjecanju

Svjetsko klupsko prvenstvo u današnjem formatu oformljeno je 2000. godine. Održavalo se svake godine, osim,2001. kada je trofej koji je trebao biti u Španjolskoj - otkazan. Prvi trofej osvojio je Corinthians.

Dominacija Reala

Real Madrid dominira Svjetskim klupskim prvenstvom. Imaju dva osvojena naslova u nizu, a u finalu protiv Al-Aina imaju priliku osvojiti i treći. Prije dvije godine srušili su Kashimu, a prošle godine pao je brazilski Gremio. Real Madrid osvojio je naslov i 2014. godine i s tri osvojena trofeja najuspješniji je u tom natjecanju uz Barcelonu koja također ima tri.

Broj navijača

490 milijuna navijača prema nekim procjenama i istraživanjima ima Real diljem svijeta. Najpopularniji je klub.

Pet milijuna navijača prema slobodnoj procjeni ima Al Ain, popularan u Emiratima, ali gotovo uopće ne izvan granica matične države.

Tržišna vrijednost

Real Madrid ima momčad čija je tržišna vrijednost procijenjena na više od milijardu eura, što je 66,5 puta više nego njegov suparnik u finalu SP-a. Gareth Bale s 90 milijuna eura najvredniji je igrač momčadi.

Al Ain je jedan od bogatijih klubova Bliskog istoka, ali s europskim je klubovima nemjerljiv. Vrijednost momčadi je 15,5 milijuna eura, što je manje nego Rijekine, Hajdukove, čak i Osijekove! Najvredniji je igrač Marcus Berg s 4,5 milijuna eura kojega je svojevremeno htio i Dinamo.

Trofeji

89 trofeja osvojio je Real: 33 naslova prvaka, 13 puta Kup ili Ligu prvaka, šest puta bio je svjetski prvak...

34 trofeja sakupio je u povijesti Al Ain: 13 je puta bio prvak, 7 puta osvojio President’s kup, jednom azijsku Ligu prvaka...

Real Madrid u finale Svjetskog klupskog prvenstva ulazi kao veliki favorit i mogao bi 'podebljati' svoj broj trofeja, ali imat će i Mamićeva momčad svoje prilike.