Ništa od Milana, Ibrahimović otkrio gdje nastavlja karijeru!

Regularni dio sezone u američkoj nogometnoj ligi, MLS-u bio je gotov prije gotovo dva mjeseca, a njezinim završetkom pokrenule su se glasine gdje će igrači nastaviti karijeru.

Očekivano, najviše pažnje plijenile su vijesti o sljedećoj destinaciji Zlatana Ibrahimovića, igrača LA Galaxyja kojeg se povezivalo s mnoštvom europskih velikana.

U igri je bio povratak u Milan pa čak i posudba u Manchester United, ali je Ibrahimović svojom objavom na Twitteru uklonio sve nepoznanice i poručio gdje će nastaviti svoju bogatu karijeru:

"MLZ još uvijek nisam završio s tobom", poručio je Ibra, koji je u dresu LA Galaxyja odigrao 27 utakmica i zabio 22 pogotka, od kojih su neki bili uistinu fascinantni i koje je u stanju zabiti samo Zlatan.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17. prosinca 2018.