Mišković: Rijeka je Volpiju dužna još 18 milijuna eura

Rijeka je pod novim trenerom Igorom Bišćanom napokon ušla u formu, a iako se mislilo kako je klub otplatio većinu duga zakladi Social sport Gabrielea Volpija, predsjednik kluba Damir Mišković otkriva da i nije baš tako...

- Kredit je jako povoljan, vraćamo ga bez problema. Preostalo je vratiti veći dio kredita, ostalo je malo manje od 18 milijuna eura. Dobili smo fantastične uvjete, ne bojim se toga. Objavili smo brojke na stranicama kluba, gdje se može vidjeti poslovanje u zadnjih pet godina - rekao je Mišković u talk showu Orlando na Kanalu RI.

A sada slijedi daljnja racionalizacija poslovanja, otkrio je predsjednik.

- Probat ćemo smanjiti na deset, ali ne ide to tako lako. Mislim da je sve preko devet, deset milijuna eura u HNL-u previše. Ako igraš Europu, to je druga stvar, ali za borbu za vrh u HNL budžet od osam do deset milijuna eura više je nego dovoljan - objasnio je Mišković.

Potom se dotakao trenerske smjene te Matjaža Keka, koji će zasigurno ostati upamćen kao jedan od najvećih Rijekinih trenera u povijesti.

- Mislim da trebamo biti sretni da smo postali prvi klub u kojemu je jedan trener bio pet godina, da je taj trener ostvario fantastične rezultate koje nitko nije uspio ostvariti u 99 godina, koliko za mene postoji Rijeka, da smo imali trenera koji je radio u jako teškim uvjetima prve tri godine, kada nije bilo uvjeta za rad i kada smo promijenili 120 igrača dok nismo dočekali da zasluženo osvojimo prvenstvo i kup. Mislim da bismo zbog Keka trebali slaviti, a ne tugovati zato što je otišao. To će se dogoditi i meni jednog dana, čovjek se u ovom poslu brzo umori. A igrači su čudnovate biljke koje neki put treba više, neki put manje zalijevati. Kek je postao najveći trener na ovim prostorima i tako će ostati još dugo godina.

- Srećko je predložio Keka i Bišćana, on je odradio fantastičan posao, ne samo s trenerima nego i s igračima. Bišćan ima podršku svih nas, ima ugovor četiri godine i nadamo se da ćemo ga produljiti, što će značiti da je zadovoljan u Rijeci, ne samo u klubu nego u gradu. Momčad je prodisala, rekao sam na proljeće da imamo odličnu momčad, kada sam ih gledao na pripremama rekao sam da ćemo pregaziti Dinamo i sve ostale, zbilja ih je bilo fenomenalno gledati. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa, negdje se dogodio klik, kriza se vidjela već od utakmice protiv Hajduka 1:1 na Rujevici, svi smo je osjetili. Nažalost, dogodilo se! Dogodit će se i u budućnosti, samo moramo biti mirni i vjerovati u ovo što radimo. Volim reći da su neke stvari loše kada su loše, cijela je momčad bila u lošem ozračju, više nismo vjerovali, nismo više znali da li imamo dobre igrače i da li radimo dobro, počeo se toliko pričati...

A atmosfera? Pa nogomet je emocija, ali negativno ozračje posljednjih mjeseci Mišković ne razumije...

- Kada pobijediš Varaždin i Istru to su male utakmice, treba čekati one jače. Kada pobijediš Dinamo i Lokomotivu, ni to ne valja... Publika na Rujevici, posebice protiv Dinama i Lokomotive, pokazala je da je uz nas, što nama u klubu jako puno znači. Nogomet je emocija, ako ne dođeš s guštom na utakmicu, ako ne vidiš podršku ljudi, onda to nema smisla. Ne znam zašto se zadnjih pet, šest mjeseci puno stvari počelo prikazivati negativno, kao da bismo najsretniji bili da Rijeka nije na ovakvom nivou - zaključio je Mišković.