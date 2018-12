Pjaca u problemima: Fiorentina ga vraća u Juventus već u siječnju!?

Marko Pjaca u kolovozu je otišao iz Juventusa u Fiorentinu na jednogodišnju posudbu. Ugovor je sadržavao i opciju da ga viole otkupe za 20 milijuna eura budu li zadovoljni njegovim predstavama.

No, kako sad stvari stoje, ne samo da bivšeg igrača Dinama neće otkupiti u ljeto nego gledaju kako bi ga već sad na zimu vratili natrag u Torino!

Pjaca could return to Juventus in January, Fiorentina are not interested in keeping him. Marko could also be loaned out elsewhere. (Sky) — Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) December 17, 2018