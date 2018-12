Joseovi nasljednici: Blanc se prometnuo u prvog favorita, Zidane drugi...

Conte je isto u kombinacijama, pod Talijanom je Pogba eksplodirao u Juventusu i to bi mogao biti dovoljan argument da dobije šansu na klupi Uniteda

Jose Mourinho više nije menadžer Manchester Uniteda, a klub je u svom priopćenju istaknuo da će momčad do kraja sezone preuzeti privremeni trener no da se traži stalno rješenje.

A kladionice su odmah izašle s favoritima za Joseovog nasljednika. Zanimljivo, najveći favorit za stalan posao je u prvi mah bio Michael Carrick koji je dobio u zadatak voditi trening dok se ne nađe privremeni trener! Na njega je koeficijent iznosio samo 1.67-1.90, ali ubrzo se u glavnog favorita prometnuo Laurent Blanc! Bivši francuski izbornik te nekadašnji branič Uniteda Laurent Blanc krenuo je s koeficijentom 11, a sad je na njega samo 1.62! Carrick je pao na drugo mjesto s koeficijentom 5.5.

Slijedi Zinedine Zidane s koeficijentom 7. I ranije se slavnog Francuza povezivalo s Unitedom, ali ništa konkretno se nije izrodilo iz toga.

Nakon Zidanea tu je i sveprisutni Antonio Conte. On je glasio za prvog favorita za klupu madridskog Reala nakon što je Julen Lopetegui dobio otkaz, ali je na kraju klub postavio trenera B momčadi Santiaga Solarija za trajno rješenje, a Conte je izvisio.

Talijanu bi to bio povratak na Otok nakon što je vodio Chelsea do naslova u sezoni 2016./17., ali je dobio otkaz nakon loše prošle sezone. Osim toga, veliki argument koji ide u prilog Conteu je i činjenica da je upravo on katapultirao Paula Pogbu među zvijezde dok je bio trener Juventusa, a mladi Francuz se tek probijao na scenu. A upravo je oživljavanje Pogbe jedan od primarnih zadataka novog trenera.

Na Contea je koeficijent 11, a Guus Hiddink tek nešto lošije kotira - tečaj na njega je 12.