Iako smo tek na polovici sezona, kao i svake godine već se počelo zahukavati vruće nogometno ljeto.

Neki transferi su već dogovoreni, o nekima se spekulira kao o 'javnoj tajni', a čini se kako bi primat igračima ove godine mogli preuzeti - treneri!

Mnogi klubovi poput Manchester Uniteda ili Real Madrida našli su se bez adekvatnog stručnjaka te je pitanje koliko će dugo izdržati trenutno postavljena (privremena) rješenja.

'Ulje na vatru' svojom je izjavom ovih dana nadolio kontroverzni bivši direktor Juventusa Luciano Moggi otkrivši planove stare dame.

Naime, prema riječima jedne od glavnih 'zvijezda' afere Calciopoli 2006. godine, Massimiliano Allegri odlazi s klupe stare dame te se priključuje redovima madridskog Reala.

Moggi: "Allegri will go to Real Madrid next season, Zidane will join Juventus. " pic.twitter.com/WydyvBkNtM — Juvefc.com (@juvefcdotcom) December 19, 2018