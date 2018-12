Upornost se isplati! Ta poslovica još se jednom pokazala točnom u golmanskom životu Lovre Kalinića.

Kako javljaju britanski mediji, hrvatski je vratar pred potpisom za Aston Villu - engleskog drugoligaša koji ga je htio još prije tri godine! Tada je vatrena jedinica bila u dresu Hajduka, no zapelo je oko radne dozvole u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Točnije, Birmingham Mail piše kako je golamn belgijskog Genta viđen u gradskoj zračnoj luci te da bi vijest o transferu trebala biti službena kroz par sati. Problema s radnom dozvolom više nema - Kalinić je sakupio dovoljno nastupa u reprezentaciji, a u prilog njegovom potpisu za bivšeg prvaka Europe ide i činjenica kako nije nastupio za belgijski klub u važnoj utakmici kupa u utorak.

✈️ | Lovre Kalinic is reportedly on his way to the UK to undergo a medical with Aston Villa. #AVFC https://t.co/gBzzZ7UZJJ pic.twitter.com/bRhn9g5elm — Read Aston Villa (@ReadAstonVilla) December 19, 2018