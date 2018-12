'El loco' obara rekorde! Urugvajac pronašao svoj 28. klub u karijeri

Karijeru je započeo 1996. godine, a u većini klubova ne bi dočekao iduću sezonu dok se u nekima zadržao maksimalno godinu dana

Svaki sport ima svoju pticu selicu. U košarci to je Hrvat Bruno Šundov koji je tijekom karijere prošao 31 klub pre čemu je obišao čak 17 zemalja. Nogometna ptica selica je legendarni Urugvajac Sebastian Abreu koji opasno diše za vratom našem košarkašu. Urugvajac je potpisao za brazilskog četvrtoligaša Rio Branco, što mu je 28. klub u 42. godini života i upisao se u Guinnessovu knjigu rekorda kao igrač koji je promijenio najviše klubova.

Karijeru je započeo 1996. godine, a u većini klubova ne bi dočekao iduću sezonu dok se u nekima zadržao maksimalno godinu dana. Od matičnog Urugvaja, do Argentine, Meksika, Izraela, Grčke, Španjolske, Brazila, sve je to prošao Abreu koji i dalje ne odustaje od najveće ljubavi.

Vremešni napadač se najduže zadržao u španjolskom Deportivu, što mu je i najbolji klub za koji je igrao. Tamo je bio čak šest godina i to u vrijeme kada je klub dominirao, osvajao trofeje kao na traci. Bio je dio velike momčadi predvođene, Makaayom, Pauletom, Scalonijem, ali nije se baš naigrao. Igrao je još za poznate klubove kao Real Sociedad, River Plate, San Lorenzo...

U 2017. godini posebno je volio putovati, a tijekom godine je obišao čak četiri grada i promijenio isto toliko klubova. Najviše golova zabio je za Botafogo, u 93 utakmice stigao je do 55 golova. Posljednji klub mu je talijanski četvrtoligaš Audax Italiano, no nemirni Abreu koji ne može ostati na jednom mjestu duže vrijeme, odlučio se skrasiti u Rio Brancu.

Za reprezentaciju Urugvaja nastupao je od 1996. do 2012., a odigrao je 70 utakmica uz 26 golova i bio je član momčadi koja je 2010. godine u JAR-u osvojila četvrto mjesto. Iako bi se na prvu reklo da je najstariji aktivni nogometaš, u krivu smo. Legendarni Kazuyoshi Miura je aktivan i u 51. godini života, no on je ipak bio smireniji što se tiče transfera.