Hrvat razgolitio Čehe: Nema im njihovog Zlatana, nisu navikli na pakao s tribina, ali su iskusni

Igra im se bazira na 5-7 igrača koji su u kadru već 10 godina. Trener Vrba će se sjajno pripremiti, no neće bazirati igru prema Dinamu", kaže Živulić

U proljeće 2012. Rijeka je na Kantridi dočekala Dinamo. Nije to bila Kekova Rijeka, na klupi je bio Dragan Skočić, a u momčadi Kreilach, Čulina, Drpić, Močinić... Među njima i Diego Živulić, koji se kasnije otisnuo u inozemstvo. Prošle sezone igrao je upravo za češki Plzen, Dinamova protvnika u Europskoj ligi.

"Cijela igra kluba bazira se na 5-7 igrača, koji su u kadru već 10 godina, imaju pregršt iskustva u europskim natjecanjima. I sam sam bio dio te momčadi. Plzen je sam vrh češkog nogometa, imaju dosta reprezentativaca, tako da bih izglede procijenio 50-50... Trener Pavel Vrba ih je skupio 2008. i u sljedećih deset godina bili su pet puta prvaci, tri puta su igrali Ligu prvaka, prolazili su u proljetnu fazu, a lani su osvojili prvo mjesto u skupini Europske lige", javio nam se Živulić.

Iskustvo i rezultati Plzena sigurno nisu dobre vijesti za Dinamo, no nemojte odmah gubiti otpimizam. Ima tu i stvari koje idu u prilog Dinamu. Primjerice, njihov ponajbolji igrač Michael Krmenčik, kojeg je htio dovesti - Dinamo.

"Operirao je križne ligamente, kao Zlatan Ibrahimović i sigurno neće igrati protiv Dinama. On im je jako bitan igrač, oslonac momčadi. Jamči im najmanje 15 golova u prvenstvu, vrlo je važna karika. Njegove zamjene nisu te kvalitete i ne mogu ga dostojno zamijeniti. Broj dva, atmosfera na stadionu u Plzenu nije vruća, na stadion dolaze obitelji i dosta djevojaka. O, da, ima i Čehinja na stadionu.Tek se razvija kultura navijanja jer im je hokej bio broj jedan u gradu. Sad je nogomet preuzeo primat."

Put Češke sprema se veliki broj Dinamovih navijača, kako iz Hrvatske, tako i iz Njemačke. Od Münchena, primjerice, do Plzena ima malo više od 250 kilometara.

"Plzen je jako miran grad od oko 150.000 stanovnika, nema huligana, nema kriminala... I puno je jeftiniji od Praga. Primjerice, pivo od pola litre u Plzenu u pivnicama stoji sedam, osam kuna, jeftinije je nego u Hrvatskoj. Ručak isto nije skup, a sve se odvija u centru. Tamo su pivnice, blizu je i stadion, restorani. Uživat će Dinamovi navijači."

U momčadi Plzena igra 90 posto Čeha, stranaca gotovo da i nema. Tek jedan Nigerijac i jedan Slovak.

"Uh, škakljivo pitanje. Prošle sezone smo od stranaca bili ja i kapetan austrijske reprezentacije. Ne znam, bio sam tri godine u Zlinu, znam češki jezik, no nekako... Ne bih o tome pričao, raskinuo sam ugovor... Bio sam standardan, no teren nije bilo jedino mjerilo. Sve se bazira na češko-slovačkoj kombinaciji jer Slovake ne smatraju strancima. Trener Pavel Vrba je vrlo studiozan, sjajno se pripremi za protivnika, no neće bazirati igru prema Dinamu. Iako, puno sam od njega naučio. Plzen je sad bio pred ispadanjem iz Europe, pa su pobijedili Romu. Nemojte ih otpisivati."

Odmah nakon ždrijeba Živulića su zvali bivši suigrači. Čehe je zanimalo kakav je Dinamo, što ih očekuje.

"Odmah sam im rekao da ih u Maksimiru čekao pakao! Da će navijači nositi momčad svih 90 minuta. Malo sam ih prestrašio, iako, navikli su igrati pred punim stadionima, igrali su protiv Barcelone, Real Madrida, Rome...", zaključio je Diego Živulić.