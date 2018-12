Britanci objavili: Rakitić bolji od Pogbe i Suareze, Perišić od Icardija i Lewe!

Mandžo iznad Benzeme i Lukakua, Ante Rebić osvojio 85. mjesto, iza njega su ostali Diego Costa i Gonzalo Higuain

Britanski dnevnik 'The Guardian' objavljuje popis najboljih igrača u 2018. godini. Do danas su objavili popis igrača od 11. do 100. mjesta, a imena desetorice najboljih bit će poznata u petak.

Od objavljenih igrača, trenutno najviše, 11. mjesto zauzeo je Neymar, koji je prelaskom u PSG očekivao kako će se na ovom i sličnim popisima naći na puno boljim mjestima. Na visokom, 13. mjestu našao se Ivan Rakitić, kojeg su stručnjaci proglasili boljim od Suareza, Aguera, Pogbe, Ramosa...

Još su trojica svjetskih vicepravaka izborila Top 100. Ivan Perišić zauzeo je 29. mjesto (bolji od Lewandowskog i suigrača Icardija), Mario Mandžukić 2018. godinu završio je na 33. mjestu te je bolji od Lukakua i Benzeme.

Strijelac vodećeg pogotka protiv Argentine i član Eintrachta iz Frankfurta, Ante Rebić osvojio je 85. mjesto, a iza njega su ostali Diego Costa i Gonzalo Higuain.

Kao što su to napravili FIFA,UEFA i France Football, očekuje se kako će prvo mjesto i na ovom popisu pripasti Luki Modriću. U izboru je sudjelovalo 225 nogometnih stručnjaka iz 69 država svijeta.