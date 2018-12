Bjelica: Ne bojim se rasprodaje, ako netko ode, zamijenit ćemo ga...

Belgijske novinare nisu zanimale izjave Nenada Bjelice, niti su željeli prijevod njegovog izlaganja

Dinamo je remijem 0:0 protiv Anderlechta u posljednjem kolu Europske lige pred svojim navijačima proslavio prvo mjesto i europsko proljeće:

"Kad smo bili u dobrim prilikama, radili smo greške, nismo dobro završavali šanse kao što to radimo na treningu. Oni nisu imali ozbiljnu priliku, ne mogu se sjetiti da su imali neku situaciju. Vidjela nam se volja, htjeli smo staviti malo šlaga na tortu, ali okej, nije bilo loše. Imamo još samo utakmicu s Hajdukom i gledamo na njih da se dobro pripremimo", zaključio je Dilaver.

"Nisam očekivao ovako dobar Dinamo, ali ni pad Anderlechta. Čestitam Dinamu na odlično odrađenoj skupini i želim im svu sreću u nastavku. To je kompaktna ekipa i s ovakvom igrom mogu daleko dogurati", započeo je Milić, koji se sukobio s Hajrovićem, a zbog žutog kartona bh. igrač će propustiti prvu utakmicu play-offa:

"To je dio sporta i nogometa. Nisam znao da Hajrović ima karton. Hajdukovac sam i dobio sam zvižduke, ali to je tako. U nedjelju ću navijati za Hajduk protiv Dinama i nadam se dobrom rezultatu", poručio je hrvatski reprezentativac.

Nenad Bjelica prvi je stigao na press-konferenciju, a belgijski novinari nisu željeli niti prijevod hrvatskog trenera.

Jednostavno, njih komentar trenera Dinama nije zanimao...

"Evo, zato i jesu tu gdje jesu", kratak je bio Bjelica, pa krenuo s viđenjem europske jeseni:

"Zadovoljan sam sa svih šest utakmica u grupnoj fazi Europske lige, bili smo odgovorni i kvalitetni. Današnji nam dvoboj nije puno značio, osim u toj borbi za bolji koeficijent. Igralo se po velikoj zimi, a u takvom okruženju i nije lako igračima dati svoj maksimum. Nedostajalo nam je malo koncentracije, ali i jačeg intenziteta. Pokušavali smo biti efektni i atraktivni, to nam nije uspjevalo, ali smo bili bolja momčad, stvorili više prigoda."

Trener Dinama je bio vidno zadovoljan igrom svoje momčadi...

"Moram biti zadovoljan, igrali smo odgovorno, a momčad je dobro odradila ovih 90 minuta. Nismo uspjeli dobiti zbog nekih detalja, ali sam ukupno jako sretan našim predstavama u grupnoj fazi Europske lige."

Što je bilo s Leovcem kojeg ste zamijenili u poluvremenu?

"Dobio je udarac u mišić, vidjet ćemo kako će se oporavljati."

Je li vas naljutio onakav žuti karton Hajrovića?

"Ah, Bože moj, njega neće biti i igrat će netko drugi. Hajrović je za nas jako važan igrač, baš kao Kadzior ili Šitum, imamo dosta opcija za tu sljedeću europsku utakmicu."

Koga biste voljeli za suparnika u daljnjem dijelu ždrijeba?

"O potencijalnim suparnicima ne znam baš ništa, to sada nije ni važno. Vidjet ćemo što će nam donijeti ždrijeb, mi se sada počinjemo pripremati za Hajduk."

Stiže Hajduk...

"Želimo i tu pobijediti, znamo koliko takve pobjede znače našim navijačima. Hajduk je uvijek veliki suparnik, naravno da nam je tu cilj pobjeda."

Neki su igrači, poput Amera Gojaka, napravili veliki iskorak ove jeseni...

"Ponosan sam na te naše igrače koji se dobro razvijaju, lože su nam prepune skauta velikih klubova, to je potvrda našeg dobrog rada. Da, Gojak je možda najviše iskočio, ali pogledajte kakvu su sezonu odradili Olmo, Oršić ili Hajrović, pa Gavranović i Petković... Teško mi je naći pojedinca koji nije bio dobar, to me čini ponosnim i kao trenera."

Plašite li se zimske rasprodaje u Maksimiru?

"Ne, ne bojim se toga. Mi smo kvalitetna momčad, u svakom trenutku možemo svakoga nadomjestiti. Ako nam ode koji stožerni igrač, zamijenit ćemo ih novim, jednako kvalitetnim pojedincima."