Službena Barcelona: Pitali bismo vas da opišete ovog čovjeka jednom riječju, ali...

Lionel Messi odigrao je još jednu zapanjujuću partiju. Tko zna koju već u karijeru. Ovaj je put žrtva bio Leganes kojemu je omaleni Argentinac zabio tri pogotka, a osim toga i namjestio dva gola suigračima.

Njegovo poigravanje sa suparničkim obranama, koliko god znali da je dobar, uvijek iznova oduševi neutralnog promatrača, a ovaj se put oglasila i službena Barcelona.

Na svom twitter profilu objavili su jednostavan tekstić:

"Pitali bismo vas da opišete ovog čovjeka jednom rječju. Ali ne možemo tražiti nemoguće. Riječi? Ne postoje riječi...

We'd ask you to describe this man in one word.



😃 But we cannot ask the impossible



Words? There are no words...



🔵🔴 #LevanteBarça pic.twitter.com/tdz2iZDGyF — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2018