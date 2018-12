Vrsaljko: Svjetsko je ostavilo traga, ali koljeno je napokon 100% OK!

'Mogu dati puno više, i u fizičkom segmentu. Sada mi samo treba kontinuitet igranja, ali to su stvari o kojima odlučuje trener. Ja sam spreman'

Inter je ove sezone u Ligi prvaka i Serie A odigrao 22 utakmice. U ta je 22 istrčavanja jedan od najboljih desnih 'bekova' svijeta, Šime Vrsaljko, na travnjaku bio tek deset puta (sedam u početnoj postavi).

Sve skupa: 45% nastupa (osam u talijanskoj ligi, dva u Europi). Malo. Po talijanskom sudu definitivno premalo za igrača za kojeg je Atleticu već plaćeno 6 milijuna eura na ime posudbe, a ovo ljeto bi se za otkup ugovora željelo na stol staviti unaprijed dogovorenih 17 milijuna odštete.

Vrsaljko je 26-godišnjak, fenomenalna investicija, a za vrijednog, ali limitiranog Danila D'Ambrosija doktor je nogometa. No ozljede su toliko zabrinule Talijane da su u javnost već puštene informacije kako se velika lova sigurno neće dati za igrača kojeg nema na pola utakmica i da Nerazzurri idu u Man. United po Mattea Darmiana (možda i u 'dealu' vezanom za već dvije godine aktualni prelazak Ivana Perišića sa Meazze na Old Trafford).

No, to što je Spalletti hrvatskog majstora na teren slao promišljeno mu dozirajući minutažu svoj je smisao dobilo prošlog vikenda, nakon domaće 1:0 pobjede nad Udineseom.

Vrsaljko je stao pred kamere i odmah se suočio s pitanjem, 'Kako se osjećate'?

- Odlično - jednom je riječju sve objasnio sjajni branič.

- Mundial i kratko odmor ostavili su traga, logično. Koljeno mi je radilo probleme, nisam stigao odraditi pripreme sa suigračima, ali to bi moglo zvučati kao izgovor, a meni izgovori ne trebaju. Sve su tegobe riješene, 100% sam OK i tu sam da pomognem nositi Intera tamo gdje mu je i mjesto, na vrh. Mogu dati puno više, i u fizičkom segmentu. Sada mi samo treba kontinuitet igranja, ali to su stvari o kojima odlučuje trener. Ja sam spreman - rekao je Vrsaljko.

Zvijezde predivnog hrvatskog nogometnog ljeta bili su Modrić, Mandžukić, Subašić i Lovren, Vrsaljko je bio apsolutna zvijezda milijun i jednog slavlja nakon Mundiala. Odmor je bio kratak, tijelo se pobunilo, a sada je sve sjelo na mjesto.

Desna Interova strane forte je milanskog giganta. Matteo Politano i - Šime Vrsaljko. 'Bek' koji vrijedi i 27 milijuna!