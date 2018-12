Allegri hvali Super Marija: Izvanredan igrač! Prava kombinacija fizikalija i tehnike

Juventus je u derbiju 17. kola talijanskog prvenstva pobijedio Romu 1-0. Strijelac odlučujućeg gola bio je naš Mario Mandžukić, koji ove sezone igra kao preporođen. Ima nešto i u tome što je u Juve stigao Cristiano Ronaldo s kojim je razvio sjajan odnos na terenu, no preporod se krije u činjenici da Mandžo končano dobiva uslugu suigrača kakvu najviše voli.

"Zimski smo prvaci, ali još ništa nismo osvojili", suzdržan je bio nakon jučerašnje velike pobjede trener Juventusa Massimiliano Allegri.

"Bila je to dobra utakmica, ostali smo organizirani i pod pritiskom, a pri vodstvu 1-0 morali smo napraviti malo više. Došlo je do toga da je Roma u drugom poluvremenu imala posjed, no više od toga nije uspjela napraviti. Nismo joj dozvolili da stvori neke šanse. Bila je to zaslužena pobjeda".

Bivši hrvatski reprezentativac je već u prvoj polusezoni stigao do brojke od osam golova u Serie A, jedan je dao i u Ligi prvaka, a ostvario je i tri asistencije. Miljenik je navijača, a ove sezone je čak i prvi put stavio kapetansku vrpcu oko ruke.

"Ma, Mario je izvanredan igrač. Nama je vrlo važan jer je kombinacija fizikalija i tehnike", ponosan je bio Allegri pa prokomentirao i Ronalda koji je sinoć imao nekoliko prilika, između ostalog i poništenu asistenciju za Douglasa Costu:

"Cristiano Ronaldo je imao nekoliko šansi, ali je naletio na golmana koji je imao sjajan nastup. Što se tiče iduće utakmice, mogao bih ga odmarati".

Juventus je nakon 17 kola neporažen. Drugoplasiranom Napoliju bježi osam bodova, a idući susret na Štefanje igra u gostima kod Atalante.