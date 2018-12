Opsadno stanje u Rimu: Sukobi navijača i policije, korišteni suzavci, bengalke...

Oko 9000 Eintrachtovih navijača stiglo je u talijansku metropolu i od jučer se događaju incidenti po gradu. Zasad ima pet uhićenih

Još od jučer popodne vlada opsadno stanje u Rimu. U glavni talijanski grad stiglo je oko 9000 navijača Eintrachta iz Frankfurta i već jučer je došlo do prvih incidenata.

Njemački su ultrasi palili bengalke na potezu od Koloseuma do Campo de Fiorija. Došlo je do oštećenja okolnih objekata, ali i do napada.

Nemile scene nastavile su se i tijekom današnjeg dana, Eintrachtovi navijači opet su ludovali s bengalkama na putu do stadiona na Piazzale Flaminio pa je policija intervenirala i raščistila trg.

Problem je nastao i kad su pristaše njemačkog kluba krenule prema stadionu, odbili su ići zadanim putem i pokušali probiti policijsku blokadu pa je došlo do njihovog sukoba sa snagama reda. S jedne strane su letjele baklje, s druge se koristio suzavac.

Na kraju je policija uspjela obuzdati goste i spriječiti njihovu konfrontaciju s navijačima Lazija.

Nastavak je ovo sukoba dviju navijačkih skupina koji je započeo uoči prve utakmice ova dva kluba, 4. listopada u Frankfurtu. Stoga je predsjednik Eintrachta izdao upozorenje navijačima svog kluba uoči puta u Rim:

"Ostanite kod kuće, u Rimu postoji skupina ekstremnih navijača, okrutni su i teško ih je zaustaviti."

Molbe mu se očito nisu uslišale, umjesto toga su Eintrachtovi ultrasi odlučili odgovoriti jezikom nasilja.

Epilog svega je (zasad) pet uhićenih Nijemaca.