Riiseova ispovijest: Bellamy ga napao palicom, prijetili mu nasilnici, navijači mu pronašli očev grob...

'Nikad mi nisu oprostili to što sam imao crveni Ferrari... Bellamy mi je skoro uništio karijeru, a kad mu je Dempsey nešto dobacio us*ao se!'

Ljeto 2005., vidio sam ga kako ulazi u McDonald's. Nisam bio gladan, ali ušao sam za njim. Maltretirali su me u školi, on je bio jedan od njih. Stao sam na šalter gdje se naručuje Bog Mac. Htio sam samo vidjeti njegovu reakciju. Okrenuo se i rekao: 'Sljedeći'. Pogledao me, točno u oči. Znao je. Nisam ništa ni morao reći. Okrenuo sam se, bacio Big Mac i izašao. Nisam to planirao, ali ispalo je savršeno. Samo mjesec prije toga osvojio sam Ligu prvaka, ispričao je Norvežanin John Arne Riise (38).

Tom je pričom zaključio autobiografiju koju je dugo pripremao.

Legendarni lijevi bek Norveške i Liverpoola, osvajač Lige prvaka u onom nezaboravnom i epskom finalu protiv Milana 2005. godine, otkrio je detalje o sportskom, ali i privatnom životu u knjizi 'Running Man'.

Karijeru je počeo u norveškom Aalesundu, danas uz taj mali stadion ponosno stoji njegov kip. Monaco, Roma, Fulham, APOEL... Gdje god je igrao, lijeva strana je bila zatvorena. I opasna prema naprijed. Ali naravno, najveći trag ostavio je u Liverpoolu. Čak sedam godina i 348 utakmica. Sad je otkrio onu drugu stranu, onu koju nitko nije mogao vidjeti.

S 19 godina je postao otac, do 31 godine dvaput se razveo, otac mu nije htio reći da umire, kasnije nije znao ni gdje je pokopan... Djetinjstvo su mu uništili nasilnici, koji su maltretirali i njegovu sestru. Jednom od tih nasilnika je vratio.

- To što radi u McDonald'su nema nikakve veze, ne gledam ljude po tome gdje rade i što rade, već kakvi su. Ali bio je baš dobar osjećaj napraviti ono što sam mu napravio, vidjeti taj njegov pogled - ispričao je Riise za Daily Mail.

Dok je igrao, nitko nije znao kakve probleme ima u privatnom životu.

- U nogometu ne smijete pokazati slabost. Nisam mogao doći Rafi Benitezu i reći: 'Treneru ,znate, razvodim se, nisam baš sto posto unutra'. Da sam to napravio, sljedeću utakmicu bio bih na klupi. Pa sam sve to potisnuo. I igrao - ispričao je Riise, koji je za Norvešku odigrao 110 utakmica.

Ali uvijek je bio u sjeni Ole Gunnara Solskjaera.

- On je prototip savršenog Norvežana. Ja nisam - rekao je Riise.

- U Norveškoj nije dobro da pričate o sebi, o uspjesima... Ja kažem što mislim, onda to i učinim. Tamo ljudi ne vole takve - dodao je.

Borio se s nasilnicima i ignoriranjem u školi. Kad se biralo za sportske momčadi, njega nikad nisu izabrali. Njegov odgovor je bio - trčanje. Ponekad bi trčao triput na dan, uz brdo s mamom.

Kao tinejdžer se izborio za transfer u Monaco, ali to nije riješilo njegove probleme sa samopouzdanjem koji su bili rezultat maltretiranja u školi i okolini.

Kad je imao šest godina, roditelji su mu se rastali.

Njegova majka tvrdila je da ju je suprug tukao. Otac mu je umro 1999. godine, ali John nije ni znao da mu tata umire. Krenuo je iz Monaca i zakasnio pet minuta. Kaže da si nikad neće oprostiti što je stao da nešto pojede.

Majka mu nije htjela reći gdje mu je otac pokopan.

- Dobio sam oko 150 poruka na Twitteru, ljudi su mi se javljali s informacijama gdje mi je otac pokopan. Pomogli su mi i pronašao sam grob - ispričao je John Arne Riise.

Kod kuće čuva uokvirenu sliku kako ljubi pehar Lige prvaka.

Osvojio ga je u jednom od najboljih finala u povijesti, protiv Milana na penale, nakon što je Liverpool u prvom poluvremenu gubio 3-0. Bio je jedan od onih koji su promašili penal, ali Liverpool je ipak slavio.

- Stavio sam loptu na bijelu točku i imao sam tri opcije: Razvaliti je, plasirati ili probati 'panenku'. Izabrao sam ovo drugo, sigurno rješenje. I požalio. Dida se bacio u pravu stranu i obranio. Prvi put u životu išao sam na sigurno rješenje. Vraćao sam se prema centru i Carragher mi je dobacio: Hej, pa Dida se bacao na tu strani svaki penal!'. Mislio sam si: 'Da, sad mi kažeš'. Ali dobar je Carragher, poslao mi je poruku za knjigu odmah drugi dan, pitao me spominjem li ga u dobrom smislu, ha, ha, ha.

Ispričao je Riise i detalje o incidentu iz 2007. godine.

Posvađao se u Liverpoolu sa suigračem Craigom Bellamyjem, koji je bio poznat kao žestok tip. Ubrzo je to shvatio i Riise, kojem je Velšanin u noći upao u sobu i napao ga golf palicom.

- Da me pogodio po koljenima, to bi bilo to. Kraj karijere. Rekao sam mu da razmisli dvaput, da ćemo to riješiti ujutro. Nije se pojavio. Bio je bahat i pun samopouzdanja, ali kad biste mu se suprotstavili, pretvorio bi se u psića. Sjećam se kad je Fulham igrao protiv Liverpoola i Clint Dempsey mu je nešto dobacio. Us*ao se u gaće - ispričao je Riise.

Nakon tog incidenta s golf palicom, Liverpool je igrao kod Barcelone na Nou Campu i pobijedio 2-1.

Golove su zabili Riise i Bellamy.

Nakon što je zabio, Bellamy je gol proslavio imitirajući udarac golf palicom.

- To je bilo bezobrazno, nije imao poštovanja prema meni - rekao je Riise.

Pomirio se s majkom i oporavio od milijunske štete koju mu je nanio jedan od menadžera. Kaže da mu u Norveškoj neki još nisu oprostili stav koji je različit od onog kakav bi svi htjeli da bude.

- Nikad mi nisu oprostili to što sam, primjerice, imao crveni Ferrari.

Pomirio se s majkom, ali i s demonima u sebi. Sigurno je pomogao i događaj iz ljeta 2005. godine i ulazak u McDonald's. Nije lako suočiti se sa strahovima iz prošlosti. Riise je napravio baš to.

I pobijedio.