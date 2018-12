Real Madrid

Hajdučki sindrom u Realu: Isco odbio traku, navijači ga izvrijeđali

Kada se činilo da je burna oluja iza Reala i da je klub uplovio u neke mirne vode, CSKA je dokazao suprotno. Rusi su razbili Madriđane 3-0 na Santiago Bernabeu i tako razbjesnili navijače kraljevskog klub koji su izviždali svoje igrače. Najveću porciju dobio je Španjolac Isco.

Bila je to 74. minuta, kapetan Marcelo je izlazio iz igre i krenuo staviti Iscu traku oko ruke, no ovaj je to - odbio i traku dao Carvajalu. Navijači su ga brutalno izviždali i vrijeđali zbog tog poteza, a svaki njegov kontakt s loptom do kraja utakmice donio je salvu zvižduka.

"Nisam skužio da su mu navijači zviždali, no jedino što mogu reći za Isca je to da je on jako hrabar igrač", rekao je njegov suigrač Carvajal. Tako se, nakon Hajduka, kapetanska trakavica pojavila i u Realu.

Isco je u vrlo nezavidnom položaju nakon što je došao trener Santiago Solari. Pao je u drugi plan, a od mogućih 900 minuta odigrao je samo 292. Upravo je to mogući razlog zašto je veznjak odbio preuzeti kapetansku traku, a čini se da njegovi dani u Madridu polako dolaze kraju. Puno se očekivalo od njega ove sezone nakon što je otišao Cristiano Ronaldo, ali to kao da mu je bio pretežak teret i pružao je sve lošija izdanja.

Ako i dođe do rastanka njega i Reala, red zainteresiranih kupaca je već ugodno popunjen. Tu su City i Chelsea koji duže vrijeme priželjkuju dolazak sjajnog veznjaka.