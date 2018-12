Vikend prije Božića Španjolci su iskoristili kako bi odigrali 17. kolo - posljednje prije kratke zimske pauze.

Na blagdanski odmor kao prva će, s tri boda prednosti ispred madridskog Atletica, otići Barcelona. Rojiblancosi su dli sve od sebe da ne bude tako - u ranijem terminu su teškom mukom s minimalnih 1:0 savldali Espanyol.

Čovjek odluke na Wandi Metropolitano ponovno je bio Antoinne Griezmann koji je u 56. minuti realizirao njastrožu kaznu. Čarobnom Farncuzu to je bio jubilarni 200. pogodak u profesionalnoj karijeri. Nikola Kalinić igrao je do 65. minute.

200 - @atletienglish 's Antoine Griezmann has scored his 200th goal in his professional career (club and country). Milestone. pic.twitter.com/2vi3bWhw6f — OptaJose (@OptaJose) December 22, 2018

No, Katalonce nije bilo briga za Griezmanna i njegove rekorde. Iako pod određenim pritiskom, bez ikakvih problema su na Nou Campu s rutinskih 2:0 pobijedili Celtu Vigo.

Ponovno je blistao Lionel Messi - nezaustavljivi Argentinac svojim je lucidnim dodavanjem pokrenuo akciju za vodeći pogodak Dembelea u 10. minuti. U zadnjoj minuti prvog dijela Barcina desetka iskoristila je proigravanje Albe te lakoćom matirala gostujućeg vratara za lagano slavlje blaugrane.

Ivan Rakitić odigrao je cijeli susret u sastavu Ernesta Valverdea.

U 'terminu ručka' Betis i Eibar odigrali su 1:1, a utakmicu je obilježio humanitarni potez seviljskih navijača. Pristalice zeleno-bijelih u poluvremenu su zasule teren plišanim igračkama koje su pokupljene te će biti podijeljene djeci u potrebi.

What a lovely gesture from Betis fans ❤️



Donating teddies to local children by throwing them onto the pitch at half-time 🐻 pic.twitter.com/OBXFKnhknU — Goal (@goal) December 22, 2018