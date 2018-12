Jučer su mnogobrojni navijači Manchester Uniteda dobili najbolji mogući božićni dar.

Nakon što je klupu crvenih vragova napustio 'Grinch' zvani Jose Mourinho, svoju premijeru na užarenoj stolici ekipe s Old Trafforda imao je Ole Gunnar Solskjaer - legendarni napadač s prijelaza stoljeća.

I bio je to debi iz snova! Cardiff je primio petardu, što predstavlja prvi puta od Fergusonove ere da je Manchester u premierligaškoj utakmici zabio pet komada.

5 – Man Utd have scored 5+ goals in a Premier League game for the first time since Sir Alex Ferguson’s final match in charge in May 2013 versus West Brom (5-5). Gunnar. #CARMUN pic.twitter.com/uc9jYCKv0C — OptaJoe (@OptaJoe) December 22, 2018