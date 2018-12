AIK prodaje kristale DNA bivšeg igrača Bayerna za 2540 kuna!? "Traju 500 godina!"

Švedski AIK odlučio je ove godine navijačima dati priliku za kupovinu doista originalnog poklona pa umjesto dresa, autobiografije ili drugog simbola omiljenog igrača, u prodaju pustio - kristalizirani DNA klupske legende!

Riječ je o DNA stanicama Nils-Erica Johanssona, bivšeg igraču Bayerna i legende AIK-a, koji se u 39-godini života protekle veljače morao umiroviti zbog problema sa srcem.

"Pa ovo je kao Jurski park! Za 500 godina moglo bi puno Johanssona kročiti zemljom, tko zna?", našalio se Šveđanin na vlastiti račun pa objasnio o čemu se točno radi:

Swedish club, AIK Fotboll are selling a signed Captain's Armband and a test tube with their captain's DNA in crystal form...



Weird flex but ok#AIK pic.twitter.com/9tE9ID9gR7 — The Sportsman (@TheSportsman) 13. prosinca 2018.