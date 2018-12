EKSKLUZIVNO Nani: Ako itko može vratiti slavu Man. Unitedu - to je Mourinho!

'Jose je došao u trenucima kada je klub nizao poraze, ali uspio je vratiti trofeje. Poput Ferguson ima karizmu i jak karakter, to je ključ uspjeha'

Nani, bivši krilni napadač Manchester Uniteda, u ekskluzivnom razgovoru za Goal poslao je poruku podrške svom sunarodnjaku Mourinho rekavši kako je uvjeren da je on pravi trener za misiju povratka crveniH vragova na pobjedničke staze.

Mourinha je pokušao usporediti i s Alexom Fergusonom koji ga je trenirao dok je bio na Old Traffordu:

"Teško mi je napraviti poštenu usporedbu jer mogu govoriti jedino o igranju pod Fergusonom. O Mourinhovom Unitedu imama samo outsajderske informacije. Nije pošteno raditi usporedbu jer se radi o dva sasvim drugačija perioda klupske povijesti. Jose je došao u trenucima kada je klub nizao poraze, ali uspio je vratiti trofeje, uključujući osvajanje Europske lige", započeo je Nani pa dodao:

"Jasno je da je cilj osvojiti Premier ligu, ali konkurencija je žestoka. Iako je United prošle sezone bio drugi, ova sezona ne ide prema očekivanjima."

"No, uvjeren sam da ako itko može preokrenuti situaciju i vratiti klub na pobjedničke staze - to je Jose! On poput Ferguson ima karizmu i jak karakter, a to je ključ uspjeha."

Za kraj se osvrnuo na prijateljstvo s reprezentativnim kolegom i bivšim suigračem iz Uniteda i Sportinga, Cristianom Ronaldom:

"Oboje smo odrasli u Sportingu koji ima jednu od najboljih nogometnih akademija na svijetu. A onda smo se nastavili razvijati pod Fergusonom. Naša povezanost je snažna, i na terenu i van njega. Siguran sam da ćemo doživotno ostati prijatelji."