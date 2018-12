Tajna Messijevih slobodnjaka: Ključ je u njegovoj desnoj nozi

U ranijim izvođenjima slobodnjaka Messijeva stajna noga bi svu težinu balansirala na vanjskom dijelu kopačke i zbog toga bi često gubio ravnotežu

Lionel Messi u 2018. godini zabio je 10 golova iz slobodnjaka, a do 2008. godine uopće ih nije izvodio! Barcelona u nedjelju u 16. kolu gostuje kod Levantea u Valenciji (20.45), tamo gdje je u svibnju ove godine senzacionalno izgubila 5-4.

Na žalost golmana Levantea, ali i svih golmana La Lige, Messi ima novo oružje.

Slobodnjaci su mu postali nevjerojatno ubitačni, a Marca je napravila analizu kako je Argentinac kroz godine mijenjao tehniku izvođenja slobodnih udaraca.

Leo Messi’s (🐐) free kick goals during the years. Remarkable stats pic.twitter.com/m0hgvlHxGS — Spanish Football Australia 🇦🇺🇪🇸 (@LaLigaAustralia) 14. prosinca 2018.

Ako gledamo samo La Ligu, svoj prvi gol iz slobodnjaka Messi je zabio u sezoni 2008./2009. i to iz 13. pokušaja. Zadnje dvije godine se toliko usavršio da je slobodan udarac u zoni 25 metara za Barcu gotovo kao penal.

Priprema, zalet i - bum! Golman nema šanse.

Jednu od glavnih promjena u izvođenju slobodnjaka Messi je napravio u postavljanju desne noge. Ranije bi mu stajna noga svu težinu balansirala na vanjskom dijelu kopačke (vidi sliku) i zbog toga bi često gubio ravnotežu.

I preciznost.

No sad je cijelim stopalom na travi i to mu daje stabilnost. I ubojitost. Ne samo to, promijenio je Messi i položaj gornjeg dijela tijela (ramena i prsa idu prema naprijed). Uz sve to i završni pokret tijela nije isto kao u ranijim slobodnjacima.

Messi je, baš kao Ronaldo, perfekcionist. I sad je, uz nemoguće driblinge i udarce iz svih pozicija, do savršenstva izvježbao slobodne udarce.

Messijevi golovi iz slobodnjaka:

2004/05: 0 slobodnjaka

2005/06: 0 slobodnjaka

2006/07: 1 slobodnjak - golova: 0

2007/08: 5 slobodnjaka - golova: 0

2008/09: 7 slobodnjaka - golova: 1

2009/10: 16 slobodnjaka - golova: 2

2010/11: 21 slobodnjak - golova: 1

2011/12: 49 slobodnjaka - golova: 3

2012/13: 44 slobodnjaka - golova: 3

2013/14: 36 slobodnjaka - golova: 3

2014/15: 50 slobodnjaka - golova: 2

2015/16: 42 slobodnjaka - golova: 4

2016/17: 45 slobodnjaka - golova: 2

2017/18: 72 slobodnjaka - golova: 7

2018/19: 19 slobodnjaka - golova: 4