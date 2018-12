Marko Rog (23) je manje-više standardni hrvatski reprezentativac. Pozive dobiva redovito, ali minutažu jako rijetko jer konkurencija su mu: Modrić, Brozović, Rakitić, Badelj, Kovačić... Zove ga se jer je nadaren, svestran i član velikog kluba.

Dečko je prije napunjene 22 godine života iz Dinama otišao u Napoli. Kad se na stol stavi 14.5 milijuna eura, a traži te klub koji je već godinama drugi u talijanskoj ligi onda puno razmišljanja nema, spakiraš se i ideš.

No kako se god u repki sudara sa nepremostivom konkurencijom, tako mu je i u klubu. Hamšik, Allan, Zielinski, a donedavno i Jorginho, jednostavno su bolje opcije. Tako je mislio Sarri, tako misli Ancelotti. Barem zasad. Rogov je adut mladost, a minus što je za Napoli ove sezone zaigrao u samo 10 službenih utakmica. Rog je uglavnom na klupi, a izbornik Dalić je jasan: "Tko ne igra u klubu, neće ni za reprezentaciju".

Pa se kao sjajna opcija čini vijest koju donosi CalcioNapoli24: "Fiorentina je maksimalno ozbiljno zagrizla za Roga, hrvatskog veznjaka želi odmah, na zimskom mercatu tj. u siječnju. Formula koju nude iz Firenze je jednostavna: posudba odmah, a na ljeto pravo otkupa ugovora za 12 milijuna".

La Fiorentina è su Marko Rog per il mercato di gennaio. Il Napoli sarebbe disposto a cederlo in prestito con riscatto fissato a 12mln.

Ma l’entourage vorrebbe un prestito secco per poi tornare al Napoli.https://t.co/rtjwm1JWxc — Leonardo Vivard (@LeonardoVivard) December 19, 2018