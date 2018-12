Čovjek za velike stvari: Kako je Mandžo uspio u Juveu?

Hrvatski ratnik specializirao se za velike utakmice: rušio je Real, Napoli, Romu, ali i Engleze, Dance, a nije mu smetao niti dolazak najvećeg

Prošle sezone 10 golova, pretprošle 11, sezonu prije toga 13... Statistika kakvu, na prvi pogled, ne bi trebao imati napadač Juventusa. U Atletico Madridu su likovali kada su Juveu podvalili vrući krumpir od 20 milijuna eura, no Juve je imao recept kako ga pripremiti na najbolji način i servirati pod glavno jelo.

Mario Mandžukić živio je u sjeni Gonzala Higuaina proteklih sezona, ponekad i drugih igrača koji su dobivali minute prije njega. I dok se zadnja linija znala i pjevala napamet, Juventus se tražio u napadu. Max Allegri morao je kombinirati kako je umio.

Majstor taktike kao što je on otkrio je da Mandžukića može koristiti za razne stvari. Takav kakav je, Mandžo se u šampionskom Juventusu isticao. Svojim zalaganjem, trkom, agresivnošću i beskonačnom voljom zarobio je srca navijača i polako postajao ikona kluba.

Nije mu smetalo što mu je Allegri promijenio poziciju. Češće je igrao lijevo krilo nego špicu pa je i golova bilo manje. No, svoj doprinos davao je na druge načine. I uvijek nekako istisnuo svu konkurenciju. "Forma je prolazna, a klasa vječna", često se kaže. Mandžo je klasičan primjer.

Kada je Juventus na početku tekuće sezone uzdrmao nogometni svijet i najavio da za 117 milijuna eura iz Real Madrida dovodi najboljeg igrača svijeta Cristiana Ronalda, mnogi su pomislili da je Mandžukiću vrijeme da potraži novi klub. Međutim, glavom je platio Higuain pa bio primoran prijeći u redove rivala Milana.

Mandžo je preživio dolazak najboljeg nogometaša svijeta posljednjih godina, tim više što igra iste pozicije kao i on, te - zacementirao mjesto u početnih 11 'stare dame'.

S Ronaldom je razvio odnos kakav nije imao ni s jednim napadačem do sada, a rezultat je 19 zajedničkih golova njih dvojice od 34, koliko je Juve dao u Serie A ove sezone.

I preporod Marija Mandžukića nije slučajan. Počeo je dobivati uslugu ostatka momčadi onako kako on najviše voli pa je i razina njegove golgeterske forme eksponencijalno porasla.

Mandžukić se, dakle, zadnjih godina vrtio oko brojke od 10 golova po sezoni. Ove već u prvom dijelu prvenstva ima osam, a i to dodatno može podebljati do službenog završetka, odnosno do 19. kola.

I iako je zabijao u finalima Lige prvaka, posebice one škarice u finalu protiv Reala 16/17, njegov učinak zadnjih osam mjeseci je izvanredan i možda najbolji do sada.

Real Madridu je zabio dva gola, Napoliju također dva, rušio je sve velikane talijanske lige Milan, Inter, Lazio, a sinoć i Romu.

Zabio je ključni gol protiv Valencije u pobjedi 1-0, čime si je Juve mogao dozvoliti i poraz u zadnjem kolu grupne faze Lige prvaka.

No, ni tu nije kraj. Mandžo je zabio Dancima u osmini finala, zabio je pobjednički gol Englezima u polufinalu, a onda je zabio i Francuzima u finalu.

Je li pogrešno reći da je u ovom trenutku najbolji igrač za velike utakmice na svijetu? Ne bi bilo niti najmanje! Mandžo je uvijek tu i uvijek se pojavi na vrijeme.