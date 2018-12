Štovatelj četničkog koljača neće igrati protiv Dinama!

Ognjen Vranješ, reprezentativac BiH koji od nedavno na uci ima istetoviranog Momčila Đujića, nije se niti pojavio u Zagrebu

Ognjen Vranješ, reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je šokirao nogometni svijet tetovažom četničkog vojvode Momčila Đujića na desnoj ruci prije mjesec dana, nije doputovao u Zagreb s Anderlechtom.

Belgijski mediji su se raspisali o razlozima njegovog izostavljanja i uvjereni su da je problematično ponašanje izvan terena glavni razlog zbog kojeg ga trener nije poveo u Hrvatsku na utakmicu koja se igra u četvrtak od 21 sat. Čak se pisalo da će klub raskinuti ugovor s njim, a prozvao ga je i Nogometni savez BiH.

Tetovaža zločinca iz Drugog svjetskog rata koji je počinio pokolj u selima Dalmatinske zagore nije njegov prvi incident. Vranješ je sklon skandalima, a u reprezentaciji je skoro ostao bez mjesta prije nekoliko godina jer je na lijevoj ruci iscrtao granice Republike Srpske, entiteta unutar Bosne i Hercegovine nastalog na etničkom čišćenju. Nakon pritiska bh. navijača, Vranješ je spornu tetovažu sakrio novom tetovažom sata.

"To sam napravio prije godinu i pol, ali nitko od igrača to nije vidio. Iskreno, mislim da nemam nikakvo objašnjenje, to sam istetovirao iz gluposti, a ne zato što sam htio ili jer me netko nagovorio. Nije ni iz dosade. Najlakše rečeno, ne mogu objasniti zašto", branio se tada Vranješ.

Nije dugo trebalo da se pokaže kako to nije bio izolirani incident.

Navijači Dinama ga se sjećaju još dok je igrao u moldavskom Šerifu. Bio je tamo na posudbi kao igrač Crvene zvezde, a "modre" je pobijedio s 2-0 u Zagrebu. Nakon utakmice je slavio s majicom "Delije sever". S Dinamom se ponovno susreo u drugom kolu ove sezone u Europskoj ligi, ali tada je slavio naš klub dok je Ognjen bio tragičar. Prvo je skrivio penal kojeg je zabio Izet Hajrović, a onda je na početku drugog poluvremena isključen. Dinamo je pobijedio s 2-0.

Ognjen Vranješ nije usamljen u svojim potezima potpirivanja mržnje i veličanja zločinaca. Bivši talijanski nogometaš Paolo Di Canio na ruci ima tetovažu u koja veliča fašističkog diktatora Benita Mussolinija. Kao igrač je zbog nje morao nositi duge rukave, a prije dvije godine je dobio otkaz kao komentator na Sky Sport Italia jer se pojavio u kratkim rukavima na TV-u.