Vodeće svjetske kladionice demantirale Dinamovog trenera!

Vodeće svjetske kladionice daju Dinamu veće šanse za prolazak u osminu finala Europske lige iako je Bjelica jučer rekao da je Viktoria lagani favorit

Nakon što je ždrijeb spojio Viktoriju Plzen i Dinamo , trener plavih Nenad Bjelica odmah je teret favorita prebacio na stranu Čeha.

"Mislim da šanse postoje, iako su oni lagani favoriti, ali mi imamo svoje šanse i vjerujem da ih možemo proći", rekao je nakon ždrijeba Bjelica .

No, s njim se ne slažu oni koji rijetko kad griješe - postavljači koeficijenata u kladionicama, odnosno popularnije - bookmakeri .

Prema njima, Dinamo ima veće šanse od Viktorije za prolazak u osminu finala Europske lige !

Prema kladionicama, vjerojatnije je da će u osminu finala modri nego li Viktoria. U prvoj utakmici koja se igra u Češkoj , ipak su favoriti domaćini. Koeficijent na Viktoriju u prvom susretu je na vodećim svjetskim kladionicama od 2.20 do 2.28, na remi 3.30 do 3.45, a na pobjedu Dinama 3.25 do 3.40.

Paklena atmosfera na Maksimiru trebala bi biti velika prednost Dinamu jer je koeficijent na prolaz aktualnih hrvatskih prvaka od 1.57 do 1.84, a i moguću prednost iz prve utakmice Viktorija će prema kladionicama teško sačuvati jer je koeficijent na njihov prolaz u osminu finala 2.03 do 2.25.

Čekaju nas utakmice između dvije momčadi sa skoro podjednakim šansama, ali i ovaj je misterij razriješen - Dinamo je statistički favorit . Što se tiče vjerojatnosti za osvajanje Europske lige, tu Dinamo ne kotira ni približno tako dobro.

Najveći je favorit za podizanje pokala engleski Chelsea s koeficijentom 5, slijedi ih Arsenal sa 7, a iza njih su dva talijanska kluba Inter i Napoli s koeficijentima 8 i 9.

Ako uložite 10 kuna da će Dinamo osvojiti natjecanje, a to se i dogodi, dobit ćete od 670 do 810 kuna, ovisno u kojoj kladionici igrate.