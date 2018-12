Ma kakav Chelsea?! Bjelicu izdao vlastiti jezik...

Nema kalkuliranja niti preskakanja utakmica. Hajrović? Imamo dosta opcija, važan nam je igrač, ali važni su i Kadzior, Šitum..., rekao je

Da Nenad Bjelica nije čovjek od floskula, uvjerili smo se vrlo brzo. Nije se ustručavao priznati kad ga je Dinamo zvao, kao ni da je odbio kad nije mogao doći. Otvoreno je ispričao kako je izbacio plave iz Lige prvaka s bečkom Austrijom samo zato što su ih Hrvati podcjenjivali.

Kad je zakoračio u Maksimir, bez ustezanja obećao je jedno:

"Moja momčad nikad teren nije napustila izviždana! Gubili smo, i teško, ali nikad se nismo predavali, raspadali..."

Europsko proljeće nije obećao, ali navodno je pristao na premije u ugovoru samo za taj uspjeh, nikakav ulazak u skupinu ili domaće trofeje. Prezimiti u Europi bio mu je izazov, misija. Znao je recept kako je ostvariti.

"Nema kalkuliranja, to vam se često obije o glavu. I bavimo se isključivo idućim suparnikom."

Ha, koliko smo samo puta to čuli od raznih trenera? Možda su i htjeli, ali teško to ide kad te čeka Rudeš, a četiri dana kasnije Fenerbahce. No Bjelica doista tako razmišlja. Bez ikakva kalkuliranja. Izdao ga je - vlastiti jezik.

Naime, na konferenciji za medije uoči Anderlechta stiglo mu je pitanje hoće li čuvati igrače koji imaju dva žuta kartona, da ne dobiju treći, eliminacijski. Poslije presice, trener je u razgovoru s novinarima pitao tko uopće ima dva kartona!?

Dogodio mu se Hajrović - koji je zbog gluposti izgubio živce i u naguravanju s Milićem eliminirao se iz prve nokaut utakmice - ali Bjelici ne pada na pamet javno kuditi svoje igrače, pa je hladno rekao:

"Ah, Bože moj, njega neće biti i igrat će netko drugi. Hajrović je za nas jako važan igrač, baš kao Kadzior ili Šitum, imamo dosta opcija za tu sljedeću europsku utakmicu."

Priča druga: na pitanje ima li kakve želje u ždrijebu, te opasku da je ispao Milan, Bjelica je u kamere Arena Sporta rekao da mu je jedina želja da igrači i svi u klubu tog suparnika respektiraju, a potom je ispalio:

"Pa dobro, Chelsea je tu..."

Dakle, uopće nije proučavao moguće suparnike! Jer Chelsea, zna se već dva tjedna, to nije. Osigurao je status nositelja kad i Dinamo.

Budi skroman, radi, poštuj suparnika i razmišljaj samo o prvoj idućoj utakmici, postulati su koje je uspio usaditi i igračima. Baš kao Zlatko Dalić vatrenima. I na tom valu jašu dalje. U nove proljetne pobjede.