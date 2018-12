Dalić: Zbog mog previda smo skoro ispali od Danske!

'Da nije bilo tog finskog pogotka u 90. minuti ja vjerojatno ne bih postao izbornik i ne bi se dogodilo ovo što se dogodilo'

Zlatko Dalić je u razgovoru na Sportklubu otkrio zašto je odlučio objaviti knjigu o Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu te kako je jedan previd skoro koštao ispadanja protiv Danske.

"Shvatio sam da moramo staviti nešto na papir da postoji trajni zapis svega što se dogodilo otkad sam postao izbornik pa do dočeka u Zagrebu. To je bilo najljepše ljeto u našim životima i zbog toga sam na ovu knjigu jako ponosan."

Knjiga počinje s remijem protiv Finske nakon kojeg je Ante Čačić dobio otkaz i omogućio Daliću da sjedne na klupu vatrenih.

"Da nije bilo tog finskog pogotka u 90. minuti ja vjerojatno ne bih postao izbornik i ne bi se dogodilo ovo što se dogodilo. Trenerski posao je takav, jednog dana jesi drugog nisi, tako će i poslije mene doći netko drugi i naslijediti me na klupi. Sve ima svoje razloge, ja nisam mislio da ću te večeri postati izbornik, ali to je život i drago mi je da je sve na kraju tako ispalo."

Priznao je i grešku protiv Danske...

"Zaista smo svakog protivnika odlično analizirali i pripremili se te smo sve isto napravili s Danskom osim tog Knudsena koji nije trebao biti u prvom sastavu. Sat i pol prije utakmice smo vidjeli da će on zaigrati i moram priznati da nisam znao da tako dobro baca aut. Prva minuta utakmice, on sa svoje lijeve strane dolazi na sasvim drugu stranu igrališta i asistira za vodeći pogodak Danske. To dovoljno govori kako je na tako visokoj razini svaki detalj važan. Na našu sreću, to nas ipak nije koštalo poraza."