Čini se kako je Bayern svoje igračke probleme odlučio riješitit - novcem!

Naime, Bavarci su se dali u veliku kupovinu te prema napisima španjolske tiskovine Marce u svoje redove dovode Lucasa Hernandeza. Lijevi bočni Atletico Madrida i osvajač naslova svjetskog prvaka s Francuskom trebao bi postati najskuplje pojačanje u povijesti minhenskog kluba jer su Kovačevi šefovi aktivirali otkupnu klauzulu u iznosi od 85 milijuna eura.

Prethodno je titulu najskupljeg igrača dovedenog u FC Hollywood držao Francuz Corentin Tolisso koji je Lyonu plaćen 41.5 milijuna eura.

BREAKING: According to Marca, Bayern will trigger the €85m release clause of world champion Lucas Hernández and sign him in January! pic.twitter.com/rQ1SvirqRE — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 19, 2018