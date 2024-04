Prêt à miser sur Winamax Euro 2024 ? Voici tout ce qu'il faut savoir avant de placer vos premiers paris.

Prêt à vous lancer sur Winamax pour l'Euro 2024 ? Voici toutes les informations à connaître au moment de placer vos premiers paris sur ce bookmaker.

Quelles sont les cotes les plus importantes pour l'Euro et comment sont-elles déterminées ?

Dans les paris sportifs, il y a des termes à connaître sur le bout des doigts. Et les cotes en font assurément partie. Elles sont indispensables pour connaître les gains potentiels. Mises en place pour chaque pari, ces cotes doivent être multipliées par la mise de départ, pour connaître la somme que vous allez remporter en cas de pari gagnant. Winamax prend en compte plusieurs données pour les définir, comme les derniers résultats ou les absents majeurs.

Par exemple, l'absence de Kylian Mbappé pour la France pourrait considérablement changer la cote d'un succès de son pays. Comme vous l'avez compris, elles peuvent donc varier dans le temps en fonction des dernières informations. Une fois que les joueurs ont validé un pari et donc une cote, elle ne bougera toutefois plus. Il faut savoir que plus la cote est proche de 1, plus le bookmaker pense que l'événement devrait se produire.

Les cotes les plus importantes pour l'Euro 2024 concernent les paris sur les rencontres, mais également sur la compétition. En effet, Winamax donne la possibilité de miser sur le vainqueur de l'événement, avant même l'entame du tournoi. On connaît d'ailleurs les trois favoris de Winamax pour l'Euro 2024 :

Comment parier sur l'Euro 2024 avec Winamax ?

C'est désormais certain ! Vous souhaitez jouer sur Winamax pour l'Euro 2024. Vous ne savez toutefois pas comment placer un pari ? La donne reste très simple. La première étape n'est autre que l'inscription sur le bookmaker. Un onglet « s'inscrire » est présent sur toutes les pages du site. Il faudra y accéder et indiquer toutes les informations demandées par le bookmaker. Une fois que c'est le cas et que le premier dépôt est réalisé, voici comment placer un pari sur l'Euro 2024 :

Rejoindre la rubrique de l'Euro 2024 : tout d'abord, n'oubliez pas de vous connecter à votre compte de jeu. Dans la colonne de gauche, le joueur peut retrouver toutes les disciplines sportives, dont le football. Dans cette rubrique, il suffit de retrouver Europe, puis Euro.

Sélectionner son match : les matchs disponibles aux paris sont alors présents devant vos yeux. Il est intéressant de voir sur quelle chaîne la rencontre sera diffusée et surtout le nombre de paris disponible. Vous pouvez donc choisir le match de votre choix en cliquant dessus.

Choisir son pari : pour l'événement, Winamax Euro 2024 ne fait pas les choses à moitié. Des dizaines et des dizaines de paris sont présents. Les joueurs pourront miser sur le résultat de la rencontre, le nombre de buts ou encore le score exact. Lorsqu'ils ont cliqué sur le pari, il rejoint le panier.

Valider le pari : bien évidemment, vous pouvez réaliser un pari combiné, en ajoutant plusieurs sélections à votre panier. Quand votre panier est prêt, vous pouvez indiquer la mise de départ et valider le pari.

Les bonus et promotions spéciales pour l'Euro 2024

Ce n'est pas pour rien que Winamax fait partie des références dans le milieu de paris sportifs en France. Il est l'un des bookmakers à proposer le plus de bonus à ses clients. Les nouveaux clients auront d'abord le droit à un premier dépôt doublé en freebets, jusqu'à 100€. Ensuite, les offres permanentes sont nombreuses sur le site de paris sportifs.

Entre le Cash Out, le MyMatch ou encore le Combo Booster, il y a tout ce qu'il faut pour convaincre ses clients de rester durant de longs mois. Toutes ces offres seront bien évidemment disponibles pour l'Euro 2024.

Il est également très intéressant de noter que le bookmaker en ajoute de nombreuses durant les plus grandes compétitions. Généralement, des missions sont mises en place chaque jour. En parvenant à les réussir, il y a de quoi toucher des freebets. Le bookmaker a aussi parfois proposé des offres sur le dépôt réalisé avant la compétition. Il faudra donc de le suivre de près dans les prochaines semaines.

Les atouts de Winamax

Il y a de nombreux intérêts à ouvrir un compte sur Winamax. D'abord, il est l'un des rares bookmakers à permettre de placer plusieurs paris sur le même événement. C'est le cas grâce à MyMatch. Les clients pourront en profiter pour la compétition internationale. Ils pourront facilement combiner plusieurs paris sur une même affiche.

C'est un aspect qui peut faire le bonheur de quelques joueurs. Des grilles sont proposées sur Winamax. À l'instar du très célèbre Loto Foot, de nombreux matchs sont présents dans la grille. Il faut alors indiquer le résultat de chaque rencontre. Ceux qui ont tout bons se partagent le jackpot mis en jeu.

Il n'y a d'ailleurs pas que les paris sur Winamax. Il propose aussi le jeu de l'entraîneur. Avec cette fonctionnalité, le client de Winamax doit composer un onze de départ avec un budget fictif. Chaque joueur va marquer des points en fonction des performances réelles. Un classement peut alors s'établir et vous permettre de remporter de l'argent.

Une chose est certaine, les parieurs vont être nombreux à tenter leur chance sur les buteurs durant la compétition. Il y a toutefois de quoi trembler avec les blessures. Winamax a la solution, avec la garantie buteur ! Lorsque vous jouez sur un pari buteur, et que le joueur sort avant la mi-temps, le pari est remboursé intégralement et en cash si vous avez joué avec de l'argent réel.

Enfin, les joueurs les plus réguliers auront certainement le sourire avec le Golden Boy. Chaque semaine, un classement est mis en place entre les différents joueurs de Winamax. Ceux qui réalisent les plus gros gains nets sur une semaine auront le droit à de jolis gains. Les 50 premiers sont récompensés et celui qui termine en tête remporte près de 500€.

Live Streaming Winamax Euro 2024

Désormais, ce n'est pas rare de retrouver des services streaming sur les bookmakers tricolores. Winamax possède d'ailleurs l'un des plus complets. Grâce à cet opérateur, vous allez avoir accès aux plus grands événements sportifs. Les plus grands championnats européens en football, les plus grands tournois de tennis ou encore le meilleur du sport US... Il n'y aura qu'à se connecter et à posséder au moins 1€ sur son solde de jeu pour en profiter. Si vous avez moins de 1€, il faut avoir parié sur l'événement que vous souhaitez regarder.

Alors, est-ce que l'Euro 2024 sera retransmis sur Winamax ? La réponse est non. Pour le moment, il n'y a aucun bookmaker tricolore qui propose l'Euro 2024 en live streaming.

Les paris disponibles pour Winamax Euro 2024

Les paris sont nombreux au moment de jouer sur les rencontres de l'Euro 2024. Comme pour les plus grands championnats européens, les joueurs peuvent miser sur le résultat du match, le vainqueur remboursé si nul, l'under/over, le nombre de buts ou encore les buteurs de la rencontre. Bien évidemment, il reste envisageable de jouer sur la compétition. Il y a d'ailleurs quelques paris qui semblent incontournables avant l'entame de l'événement :

Le vainqueur de l'Euro 2024 : c'est le pari qui va vous permettre de vibrer tout au long de la compétition. Winamax donne la possibilité de jouer sur la nation qui remportera le trophée. Il peut d'ailleurs être rentable de placer la même mise sur plusieurs pays, tant les cotes sont élevées.

Le finaliste de l'Euro 2024 : vous souhaitez prendre un peu moins de risque ? Il peut être intéressant de partir sur le finaliste. Ici, il reste impératif de bien connaître le parcours potentiel des grosses nations. Si vous jugez qu'un pays évitera ses principaux concurrents jusqu'au dernier match, le pari peut devenir alléchant.

Les vainqueurs des groupes : il y a quelques groupes qui s'annoncent indécis, comme le B (Espagne, Italie, Croatie, Albanie). Winamax permet de jouer sur la nation qui terminera en tête de chaque poule, dont celle-ci. Les cotes restent d'ailleurs très intéressantes.

FAQ – Winamax Euro 2024

Comment jouer depuis son mobile pour Winamax Euro 2024 ?

Sans surprise, les joueurs de Winamax pourront miser depuis leur téléphone lors de l'Euro 2024. Il y a une application mobile qui est disponible sur Apple et Android. Vous pouvez vous la procurer facilement, puis miser sur les rencontres de votre choix.

Puis-je profiter du bonus de bienvenue Winamax pour l'Euro 2024 ?

Le bonus de bienvenue Winamax est très intéressant. Les nouveaux clients ont le droit à un premier dépôt doublé en freebets, dans la limite de 100€. Une somme remise de façon instantanée. Vous pourrez alors en profiter pleinement pour l'Euro 2024.

