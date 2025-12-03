Vainqueur de la Coupe du monde 2026 cotes : favoris et pronostics

Selon les cotes pour le vainqueur de la Coupe du monde 2026, l'Espagne est actuellement la favorite. Nous explorons tous les principaux prétendants pour ce qui sera l'un des plus grands événements de paris au monde.

Les cotes directes mettent en lumière les chances de chaque équipe qui sera présente en Amérique du Nord l'été prochain. En plus des favoris de la Coupe du monde 2026, les éventuelles surprises seront également abordées. Nous terminerons par quelques conseils pratiques pour parier sur le tournoi.

Dernières cotes pour le vainqueur de la Coupe du monde 2026 : les grands favoris

Les cotes pour savoir qui remportera la Coupe du monde 2026 évolueront fréquemment dans les mois précédant le tournoi. Le tirage final aura un certain impact. Les blessures, les changements de sélectionneur et les résultats des derniers matchs de barrage pourraient également entraîner des changements. Différents bookmakers peuvent aussi afficher des prix légèrement différents. Les parieurs devraient toujours vérifier les cotes actuelles auprès des opérateurs agréés dans leurs pays.

Équipe Cotes Probabilité implicite Notes Espagne 5,50 ~18% En forme, récente victoire à l'Euro Angleterre 7,00 ~14% Équipe profonde, demi-finaliste France 8,00 ~13% Prétendant constant Brésil 9,00 ~11% Jeune noyau, puissance historique Argentine 9,00 ~11% Détentrice du titre Portugal 11 ~9% Options offensives Allemagne 13 ~7% Défense améliorée Pays-Bas 20 ~5% Outsider de valeur

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Analyse des principaux prétendants à la Coupe du monde 2026

Les cotes pour le vainqueur de la Coupe du monde 2026 sont influencées par plusieurs facteurs. La forme avant le tournoi et la qualité de l'effectif sont parmi les plus significatives. Les performances historiques peuvent également avoir un impact sur les prix.

Espagne

Sous la direction actuelle de Luis de la Fuente, l'Espagne a adapté son style habituel basé sur la possession. Elle reste forte avec le ballon, mais attaque également rapidement sur les ailes grâce aux ailiers clés Nico Williams et Lamine Yamal.

Ils ont été surpris par le Maroc en huitièmes de finale lors de la dernière Coupe du monde, mais ont rebondi pour remporter l'Euro 2024. Une faiblesse potentielle pourrait être une défense vulnérable. Cependant, La Roja justifie son prix actuel grâce à un effectif profond et une forme solide au cours des deux dernières années.

Angleterre

Après un début lent, le nouveau sélectionneur Thomas Tuchel a commencé à façonner l'Angleterre en une équipe agressive et à haute intensité. Harry Kane reste la principale menace offensive, tandis que les Three Lions comptent sur leur profondeur impressionnante dans les autres rôles offensifs. Cela pourrait être crucial dans un tournoi élargi à 48 équipes.

Cependant, l'Angleterre n'a pas remporté de trophée majeur depuis 1966. De plus, ils ont été éliminés en quart de finale au Qatar en 2022. Leurs cotes actuelles peuvent sembler courtes, mais ils sont une option solide pour un pari combiné, ayant atteint les deux dernières finales de l'Euro.

France

Sous Didier Deschamps, la France a souvent privilégié une approche pragmatique plutôt que de développer un style de jeu clair. Leur équipe actuelle est structurée autour de Kylian Mbappé, qui a un palmarès exceptionnel en Coupe du monde. L'attaquant du Real Madrid a mené son équipe nationale au titre en Russie 2018 et en finale au Qatar.

La France a progressé facilement dans un groupe de qualification faible, mais leurs faiblesses défensives ont été exposées par l'Espagne dans la récente Ligue des Nations. Ils ont également sous-performé à l'Euro 2024, marquant seulement une fois en dehors des buts contre leur camp et des pénaltys. Avec Deschamps qui pourrait être resté trop longtemps, la France semble trop courte à leur prix actuel.

Argentine

Les champions en titre, l'Argentine, visent à revendiquer une gloire consécutive après leur victoire dramatique contre la France en finale 2022. Ils ont également remporté l'édition 2024 de la Copa America et figurent parmi les favoris de la Coupe du monde 2026. Lionel Scaloni continue d'employer une structure flexible pour tirer le meilleur parti du légendaire Leo Messi.

Cependant, il est ambitieux de s'attendre à ce qu'un joueur qui aura 39 ans lors du tournoi porte cette équipe vers un autre titre. Les équipes les plus fortes devraient se réjouir contre la défense argentine, et ils sont trop courts à leur prix actuel.

Outsiders et candidats long shot pour la Coupe du monde 2026

La plupart des grands tournois voient émerger un outsider comme prétendant surprise. Le terme fait référence aux équipes qui ne figurent pas parmi les favoris, mais qui ont le potentiel de défier. Avec moins de soutiens que les grandes nations, parier sur des outsiders pour atteindre les demi-finales peut souvent offrir une meilleure valeur.

Norvège – outsider à environ 30.00

N'ayant pas participé à un tournoi majeur depuis 2000, la Norvège n'est pas considérée parmi les favoris directs de la Coupe du monde 2026. Cependant, après une campagne de qualification impressionnante qui les a vus marquer sept fois contre l'Italie, l'équipe de Stale Solbakken a le vent en poupe.

Ils possèdent probablement le finisseur le plus clinique au monde en la personne d'Erling Haaland. S'il est en forme, la Norvège pourrait être une bonne valeur pour atteindre les quarts de finale, voire les demi-finales.

Colombie – outsider à environ 40.00

Un manque de qualité dans certains domaines explique pourquoi la Colombie ne figure pas parmi les favoris. Ils n'ont jamais dépassé les quarts de finale lors d'une Coupe du monde. Cependant, ils ont une équipe expérimentée et peuvent tirer confiance de leur parcours jusqu'à la finale de la Copa America 2024.

Ils peuvent compter sur de nombreux talents offensifs, dont Luis Díaz, James Rodríguez et Jhon Durán. La Colombie semble offrir de la valeur pour au moins égaler leur meilleure performance en Coupe du monde dans ce tournoi.

Belgique – outsider à environ 50.00

La Belgique a figuré plus haut dans les cotes directes de la Coupe du monde lors des tournois récents. Le sentiment que leur génération dorée est passée à son apogée signifie que ce n'est pas le cas cette fois-ci.

Cependant, ils ont quelques talents émergents, tels que Jeremy Doku. Des joueurs plus expérimentés, dont Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Youri Tielemans, performent également à un niveau élevé. Avec beaucoup moins de pression en 2026, ils pourraient offrir de la valeur en tant que pari extérieur.

Les chances de l'Angleterre de remporter la Coupe du monde 2026

1966 reste la seule fois où l'Angleterre a remporté la Coupe du monde. Depuis lors, les quatrièmes places en 1990 et 2018 sont les meilleures performances des Three Lions. Une élimination en quart de finale contre la France en 2022 a été la pire de leurs quatre grandes performances en tournoi sous la direction de Gareth Southgate. Tuchel est désireux de construire une approche tactique plus claire, même la star du Real Madrid, Jude Bellingham,n'étant plus un titulaire garanti.

Cela est en partie dû à la profondeur impressionnante que l'Angleterre possède dans les zones offensives. Des joueurs comme Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Rogers, Eberechi Eze et Bukayo Saka sont également de solides candidats pour des rôles de titulaires. Les Three Lions sont des prétendants certains pour remporter la Coupe du monde 2026.

Plusieurs facteurs pourraient jouer contre l'Angleterre. Avec des conditions chaudes garanties, il est discutable de savoir si le style à haute intensité de Tuchel est une approche pratique. Le fait de ne pas avoir atteint une finale de Coupe du monde depuis 60 ans suggère également qu'ils n'offrent pas de valeur pour remporter le tournoi directement. Cependant, cela pourrait potentiellement changer si le tirage s'ouvre et que d'autres candidats de premier plan sont éliminés.

Comment parier judicieusement sur les cotes pour le vainqueur de la Coupe du monde 2026

Les parieurs doivent se rappeler que les paris sur les marchés directs peuvent immobiliser des fonds pendant des mois. Le vainqueur de la Coupe du monde ne sera pas connu avant la finale à New Jersey en juillet prochain. Une planification est donc nécessaire pour décider quand parier sur de tels marchés.

Comprendre le nouveau format de la Coupe du monde 2026, qui impliquera un tour supplémentaire à élimination directe.

Ne pas sur-réagir au tirage de la phase de groupes, étant donné qu'il y a moins de potentiel pour des éliminations surprises avec la majorité des équipes classées troisièmes progressant également au nouveau tour de 32.

Considérer les parcours potentiels à élimination directe, qui auront un impact plus important sur les cotes pour le vainqueur de la Coupe du monde.

Envisager de soutenir au moins deux ou trois équipes à des cotes différentes pour répartir le risque sur le marché des vainqueurs de la Coupe du monde 2026.

Utiliser des marchés connexes tels que "atteindre la demi-finale" ou "stade d'élimination" lors du soutien d'équipes que vous considérez comme des outsiders potentiels.

Suivre les blessures, car de nombreuses nations ont un ou deux joueurs clés qui sont essentiels à leurs chances.

Planifier une stratégie de sortie : si votre équipe atteint les quarts de finale ou les demi-finales à de faibles cotes, envisager de couvrir les paris ou de soutenir un adversaire fort pour sécuriser un profit.

Éviter de sur-réagir aux résultats des matchs amicaux, lorsque de nombreux sélectionneurs peuvent expérimenter des tactiques ou donner des opportunités aux joueurs de second plan.

FAQs sur les paris pour le vainqueur de la Coupe du monde 2026

Quels événements pré-tournoi auront un impact sur les cotes pour le vainqueur de la Coupe du monde 2026 ?

Le tirage de décembre ne déterminera pas qui remportera la Coupe du monde, mais il entraînera quelques petits changements sur le marché. Il y aura ensuite une pause internationale en mars, qui sera une autre occasion de voir comment les équipes se forment. Les annonces finales des équipes dans les semaines précédant le tournoi seront également à surveiller de près.

Quel impact aura le tirage sur les cotes pour le vainqueur de la Coupe du monde 2026 ?

Avec les favoris qui devraient être séparés grâce au classement, ces équipes devraient toutes sortir de leurs groupes. Cependant, un tirage plus favorable améliorera toujours leurs chances de terminer premiers, ce qui peut signifier un parcours à élimination directe plus facile.

Il y a de nombreuses variables, cependant, et le tirage à lui seul ne devrait entraîner que des changements mineurs de prix pour le vainqueur direct. Il aura un impact plus important sur des marchés tels que le Soulier d'Or, avec certains véritables outsiders impliqués dans ce tournoi élargi.

Combien d'équipes devrais-je parier pour remporter la Coupe du monde 2026 ?

Avec un nombre record de 48 équipes participant à cette Coupe du monde, choisir le gagnant ne sera pas facile. Couvrir vos paris et soutenir au moins deux ou trois équipes peut être la meilleure solution. Utiliser les marchés de pari combiné ou "atteindre la demi-finale" peut aussi aider à réduire le risque de ne pas obtenir de retour.

Est-il préférable de soutenir les favoris ou de choisir des outsiders sur le marché des vainqueurs ?

Il y a eu des gagnants surprises comme le Danemark et la Grèce à l'Euro. Cependant, la Coupe du monde a tendance à être remportée par l'un des favoris. Seules huit équipes l'ont jamais remportée. Par conséquent, il est conseillé de considérer d'autres marchés lors du soutien d'outsiders.

