Quel est le meilleur site de pronos : Unibet ou PMU ? Découvrez notre réponse dans ce comparatif complet.

Bonus de bienvenue Unibet ou PMU ?

Unibet propose une triple offre à l’inscription :

110€ de freebets pour le sport avec le code promo Unibet UNIGOAL

1er pari turf indemnisé à 100% jusqu’à 20€ en argent réel

Jusqu’à 250€ en plus de votre 1er dépôt à valoir sur le poker + 2 tickets tournoi

Les 3 bonus sont cumulables. Unibet permet de gagner jusqu’à 380€ à l’inscription. Le bonus sport est un remboursement du 1er pari perdant dans une limite de 100€ + un bonus sans dépôt de 10€.

PMU, de son côté, a une offre de bienvenue spécifique sport : 1er pari remboursé dans une limite de 100€

Les 2 bonus fonctionnent de la même manière. Placez un pari sur l’évènement de votre choix à la suite de votre inscription. Si vous perdez, le bookmaker vous offre un abondement égal à l’argent que vous avez misé.

Il y a toutefois des petites différences entre les 2 bonus :

Avec le code promo PMU *SPORT*, vous récupérez du cash : vous pourrez donc retirer l’abondement sans avoir à le rejouer. Pratique si vous hésitez. Vous aurez la possibilité de tester le site et de récupérer votre mise au moment de fermer votre compte

: vous pourrez donc retirer l’abondement sans avoir à le rejouer. Pratique si vous hésitez. Vous aurez la possibilité de tester le site et de récupérer votre mise au moment de fermer votre compte Unibet verse l’abondement en une seule fois tandis que PMU le crédite en 2 fois : 25% de suite et 75% à la validation du compte. Par ailleurs, Unibet offre un bonus sans dépôt, ce qui n'est pas le cas de PMU.

L’offre premier pari d’Unibet est équivalente à celle de PMU, sauf que vous obtiendrez un bonus au lieu d’une somme en cash.

Par contre, Unibet propose une triple offre, ce qui n’est pas le cas de PMU. Le bonus de bienvenue Unibet est donc meilleur que celui de PMU.

Offres permanentes & temporaires

Offres de PMU

Sur PMU, on retrouve :

Combi Max : faites un combiné de 4 à 20 sélections et obtenez entre 3% et 75% de bonus s’il est gagnant

: faites un combiné de 4 à 20 sélections et obtenez entre 3% et 75% de bonus s’il est gagnant Cash out : assurance de pari que vous pouvez activer à tout moment pour récupérer une fraction de vos gains ou de votre mise de départ.

: assurance de pari que vous pouvez activer à tout moment pour récupérer une fraction de vos gains ou de votre mise de départ. Super cagnottes : jackpots mis en jeu à l’occasion de certains évènements. Remportez un ou plusieurs paris éligibles et empochez une partie de la somme proposée.

PMU a considérablement rétréci son catalogue d’offres promotionnelles. La Bet Machine et le 1N2 Jackpot, qui étaient des exclusivités, ont disparu.

Promos à l’affiche sur Unibet

Unibet propose les offres suivantes :

Multi Max : placez un combiné sur 5 à 20 rencontres et gagnez jusqu’à 50% de bonus si toutes vos sélections sont exactes.

: placez un combiné sur 5 à 20 rencontres et gagnez jusqu’à 50% de bonus si toutes vos sélections sont exactes. MyBet : créez un combiné avec des pronos sur un match unique. Seuls Winamax et Betclic ont cette fonctionnalité à l’heure actuelle.

: créez un combiné avec des pronos sur un match unique. Seuls Winamax et Betclic ont cette fonctionnalité à l’heure actuelle. Cash Out : débouclage anticipé de votre pari. Activez-le pour amortir vos pertes ou sécuriser une part de vos gains.

: débouclage anticipé de votre pari. Activez-le pour amortir vos pertes ou sécuriser une part de vos gains. Annuler mon pari : faites-en la demande dans les 2 minutes qui suivent du prono. Vous récupérerez votre mise en intégralité.

: faites-en la demande dans les 2 minutes qui suivent du prono. Vous récupérerez votre mise en intégralité. Assurance marqueur/buteur : faites-vous rembourser 100% de votre pari « marqueur » ou « buteur » si le joueur sort prématurément, sur blessure ou remplacement.

Unibet ou PMU pour les offres promotionnelles ?

Unibet a un catalogue de promos très équilibré. La présence du MyBet et de la fonction « Annuler mon pari » permettent de fidéliser les joueurs ayant de l’expérience.

PMU propose désormais le strict minimum uniquement. Dommage quand on sait que le site avec des promos qui se différenciaient de la concurrence.

Coté offres spéciales, Unibet est largement supérieur à PMU.

Qui a la meilleure offre de jeu : Unibet ou PMU ?

Les 2 sites ont un catalogue de jeu équivalent. Les compétitions ouvertes au pari sont décidées par l’ANJ. Les sites n’ont donc aucune latitude de ce côté-là.

Que ce soit sur Unibet ou PMU, vous pourrez parier sur plus de 20 sports différents : foot, basket, rugby, handball, cyclisme. On retrouve aussi des disciplines comme le MMA, qui a été autorisé en France il y a peu.

En termes de nombre de paris par match, PMU est largement au-dessus d’Unibet.

Sur les gros matchs de foot, PMU propose plus de 500 (voire 800) paris différents. Aucun autre site ne fait mieux en France. Sur Unibet, vous en trouverez un peu plus de 200, ce qui est déjà excellent.

Le nombre de pronos par rencontre n’est pas très important en soi si vous êtes un parieur débutant. La plupart du temps, vous allez miser en 1N2, double chance, ou dans une formule plutôt basique. Par contre, ils peuvent faire la différence si vous êtes un joueur confirmé.

PMU propose de très nombreux paris combos (mini-combiné portant sur la rencontre). Cela compense le fait que le site n’a pas de formule équivalente au MyBet.

Les 2 sites ont une offre de pari très proche l’une de l’autre. PMU a entre 2,5 et 4 fois plus de pronos par rencontre, mais Unibet a une option MyBet, ce qui permet d’équilibrer les catalogues de jeu.

Qui offre les meilleures cotes

Voici les cotes proposées par PMU (en haut) et Unibet (en bas) sur un match de Coupe de France de foot :

Comme on peut le voir, les cotes sont similaires, malgré un léger avantage à Unibet. Sur les autres rencontres, cette tendance se confirme : Unibet est un peu plus concurrentiel que PMU.

Idem pour les pronos secondaires du type « Double Chance » : Unibet permet de faire des gains un peu plus intéressants que PMU.

Les cotes d’Unibet sont un peu plus intéressantes que celle de PMU. L’écart n’est pas énorme, mais il se vérifie sur la plupart des marchés.

Application mobile

Les 2 sites ont une application mobile de grande qualité, qui est à la fois complète, fluide et facile à prendre en main.

Quelle que soit l’appli que vous choisissez, vous aurez accès à toutes les offres promotionnelles, à l’intégralité de l’offre de jeu, mais aussi au Live Stream.

Notre verdict est simple : égalité entre l’application mobile de PMU et d’Unibet.

Service client

PMU propose une aide multicanal :

Forum : posez votre question à tout moment et l’on vous répondra

Téléphone : 09 77 40 39 71 (disponible tous les jours de 8h30 à 22h minimum)

Courrier : PMU — TSA 19118 — 75843 Paris Cedex 17

Formulaire de contact

Live Chat : accessible tous les jours entre 12h et 22h

Assistance sourd et malentendant : par vision en langue des signes ou par messagerie, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi entre 9h et 12h.

Pour contacter Unibet, vous avez plusieurs solutions :

Live Chat : ouvert tous les jours de 8h à minuit

Téléphone : 0975188321 (les conseillers vous répondent de 10h à 19h)

Email : info@unibetsupport.fr

Le service client PMU est de meilleure qualité que celui d’Unibet. On y retrouve notamment un forum et une assistance pour les personnes en situation de handicap.

FAQ Comparatif Unibet vs PMU

Quel site a le meilleur bonus de bienvenue entre Unibet et PMU ?

Unibet et PMU ont un bonus de bienvenue équivalent, qui permet de récupérer jusqu’à 100€ sur le premier pari perdant.

Toutefois, l’offre spéciale nouveau joueur d’Unibet couvre les 3 univers : sport, poker et turf. En ouvrant un compte sur le site, vous pourrez donc gagner jusqu’à 370€.

Qui propose le plus d’offres promotionnelles : PMU ou Unibet ?

Unibet a un catalogue de promos bien plus garni que celui de PMU. On y retrouve notamment : Cash Out, MultiMax, MyBet…

Quel bookmaker a les meilleures cotes : Unibet ou PMU ?

Unibet est légèrement plus concurrentiel que PMU sur la grande majorité des marchés.