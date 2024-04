Unibet Euro 2024 : bonus, paris, offres spéciales…

Présentation de l’offre de jeu Unibet Euro 2024 : quels paris sont proposés sur le tournoi ? Les promos spéciales ? Le bonus offert à l’inscription ?

Quelles sont les cotes Unibet Euro 2024 les plus importantes ?

Unibet propose des cotes sur l’ensemble du tournoi et sur chaque match.

Les paris qui portent sur la compétition sont appelés « ante-post » (pronos à long terme). Le résultat est connu plusieurs mois après que vous ayez placé le prono. Les enjeux sur les rencontres sont à plus court terme.

Pour ce type de pari, nous vous conseillons de jouer le plus tôt possible : vous bénéficierez des meilleures cotes. Plus le début du tournoi approchera, plus les cotes baisseront.

Unibet se base sur plusieurs paramètres pour déterminer la cote d’un évènement :

Performances passées de chaque équipe

Palmarès

Force relative par rapport à l’adversaire

Ci-dessous les cotes proposées par Unibet pour miser sur les matchs de la compétition :

Comment parier sur l’Euro 2024 avec Unibet ?

Ouvrez un compte Unibet à l’occasion de l’Euro 2024

Avant de placer votre premier pari, il faut ouvrir un compte sur Unibet. Cliquez sur l’un des boutons de redirection qui se trouvent sur cette page.

Remplissez le formulaire d’inscription demandé et téléversez une copie de votre carte d’identité et une facture à votre nom.

Une fois votre profil validé par le service client, faites un premier dépôt : vous pourrez alors jouer et retirer vos gains en toute liberté.

Pour résumer :

Allez sur le site Unibet depuis cette page. Entrez les informations demandées dans le formulaire. Envoyez les pièces justificatives que l’on vous demande pour faire la procédure de validation. Créditez votre portefeuille de jeu. Vous êtes prêts à jouer sur l’Euro 2024 !

Attention : les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Si vous avez moins de 18 ans et/ou que vous n’habitez pas en France, Unibet supprimera automatiquement votre compte dans les 60 jours à compter de votre inscription.

Obtenez votre bonus Unibet Euro 2024

Attention : l’offre ci-dessous est susceptible de changer d’ici au tournoi. Rendez-vous sur Unibet au début de l’Euro pour voir si elle a été mise à jour.

Les nouveaux inscrits sur Unibet sont automatiquement éligibles à l’offre suivante :

1er pari remboursé jusqu’à 100 € + 10€ sans dépôt

Ouvrez un compte sur le site, effectuez un dépôt et placez votre premier pari : s’il est perdant, Unibet vous offre un bonus égal à la somme perdue, dans une limite de 100 €. Grâce à notre code promo Unibet UNIGOAL, vous obtiendrez un bonus sans dépôt supplémentaire de 10€.

L’abondement est offert sous forme de freebet que vous devrez rejouer. Si vous remportez un pari payé avec un freebet, vous toucherez le gain net uniquement. La mise retournera à Unibet.

À noter : le bonus sport se combine avec l’offre poker de 250 € et l’offre turf de 20 €. Vous pouvez donc gagner jusqu’à 380 € de pari gratuit en vous inscrivant sur Unibet.

Pariez sur l’Euro 2024

Les paris sur l’Euro 2024 peuvent être engagés depuis l’application ou le site web Unibet.

Voici la procédure à suivre :

Accédez à la liste des paris proposés, via la vue calendrier ou en cliquant sur « Football » > « Europe » > « Euro ». Choisissez le prono qui vous intéresse. Saisissez le montant de la mise ou bien jouez d’autres paris (en combiné ou via le MyBet). Validez votre prise de jeu Attendez le résultat.

Vous avez juste ? Le gain est directement versé sur votre portefeuille de jeu.

Unibet Euro 2024 : les offres à ne pas manquer

Unibet met en place de nombreuses promos durant les compétitions majeures. L’Euro ne fera pas exception.

Parmi les offres intéressantes, il y a par exemple les cotes boostées, qui permettent de faire jusqu’à 15 % de gain en plus sur une sélection de pronos.

Rendez-vous sur Unibet à l’approche du tournoi pour en savoir plus sur les offres mises en place.

Unibet Euro 2024 : les points forts du bookmaker

MyBet

Le MyBet vous permet de créer un combiné sur mesure à l’aide de paris qui portent sur un match unique.

Vous pourrez par exemple bénéficier d’une cote unique pour un ticket du type « Victoire de la France » & « Score Exact : 2-0 » & « Les 2 équipes marquent : non ».

Avec cette formule, vous aurez la possibilité de maximiser les connaissances que vous avez sur une équipe en particulier. Vous ne serez plus obligé de faire des combinés sur des équipes dont vous ne maîtrisez pas l’environnement.

Annuler mon pari

Unibet est pour l’instant le seul bookmaker français avec Betclic à proposer une fonction d’annulation de prono.

Vous pouvez faire la demande dans les 2 minutes qui suivent la validation.

Cette fonction est disponible sur les paris prématchs. Vous pouvez annuler jusqu’à 5 paris par jour.

Retrait instantané

Avec Unibet, vous pouvez maintenant récupérer vos gains en 1 minute sur votre compte bancaire. Aucun autre site ne propose cette fonctionnalité pour le moment.

Peut-on regarder l’Euro 2024 en Live Stream sur Unibet ?

Non. Aucun site de pari ne diffuse l’Euro 2024 en direct. Par contre, vous pourrez en regarder une grande partie à la télévision en clair.

Sur les 51 rencontres, 25 seront diffusées sur TF1 et M6. Le reste sera accessible sur beIN Sport.

Unibet Euro 2024 : les types de paris à l’affiche

Unibet propose 2 types de paris : sur la compétition et sur les rencontres.

Paris sur l’Euro 2024

Vous pourrez jouer sur :

Vainqueur de la compétition : choisissez l’une des nations proposées et remportez votre prono si elle s’impose en finale.

: choisissez l’une des nations proposées et remportez votre prono si elle s’impose en finale. Vainqueur des groupes : le pari est gagnant si l’équipe choisie finit 1re de son groupe. Si elle prend la 2e place, vous avez perdu, et ce même si elle se qualifie pour la suite du tournoi.

Paris sur les matchs

Les paris sur les rencontres offrent de nombreuses possibilités :

Résultat

Double chance

Écart de buts entre les 2 équipes

Buts pour les 2 équipes : Oui/Non

Score exact

Score exact multi-choix

Paris combos : « Chance double & total de buts », « Première équipe à marquer & résultat du match », « Chance double & les 2 équipes marquent »…

Unibet propose plus de 150 pronos différents par match. Vous aurez largement de quoi vous amuser.

FAQ - Unibet Euro 2024

Quelles sont les stratégies à employer pour maximiser ses gains sur l’Euro 2024 avec Unibet ?

Pour avoir plus de chance de gagner, vous pouvez :

Miser en combiné sur les rencontres que vous maîtrisez, via le MyBet.

Éviter de faire des combinés trop risqués.

Ne pas hésiter à demander le cash out en cas de doute.

Faites des paris système : vous pourrez maximiser vos gains sur les petites cotes.

Comment accéder aux paris Euro 2024 depuis le site et l’application Unibet ?

Si vous pariez avant le tournoi, les pronos sont accessibles depuis la barre latérale de gauche.

Cliquez sur « Football » > « Europe » > « Euro » pour voir la liste des paris disponibles. Appuyez ensuite sur « Compétition » au milieu de votre écran pour afficher les paris sur le tournoi en général.