Potentielle signature de Jadon Sancho au PSG : une cote plus attrayante pour remporter la Ligue des Champions ?

Le transfert de Jadon Sancho du Borussia Dortmund à Manchester United ne s'est pas déroulé comme prévu.

Avec neuf buts en 58 matches depuis son arrivée en 2021 à Man U, le joueur de 24 ans risque d'être vendu dans le cadre de la reconstruction de l'équipe d'Erik ten Hag.

Un prêt de six mois à Dortmund, son ancien club, a donné un peu de répit à Sancho. Son deuxième séjour a été plutôt calme, mais il s'est montré prometteur en Ligue des champions. Lors de la demi-finale contre le PSG, Sancho a réalisé 12 dribbles, soit plus que n'importe quel joueur dans un match de Ligue des champions depuis Lionel Messi en 2008. Il a attiré l'attention du PSG, et les champions de France seraient intéressés par une transaction à prix réduit cet été.

La valeur marchande de 30 millions d'euros pourrait laisser plus d'argent pour l'achat de Victor Osimhen.

0,38 but impliqué par match pour Sancho à Dortmund en 2023/24.

0,20 passe décisive par match signifie que Sancho ne serait pas aussi productif que Mayulu et consorts.

Paris Cotes PSG Vainqueur Ligue 1 1.25 Vainqueur Ligue des Champions 14.00

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Sancho a-t-il besoin d'un nouveau départ loin d'Old Trafford ?

Il est clair depuis un certain temps que Sancho et Manchester United ne font pas bon ménage. Lors de sa première saison, Sancho n'a inscrit que trois buts en 29 matches de Premier League. L'année suivante, il a doublé son nombre de buts en 26 apparitions. Cependant, il n'a jamais vraiment été à la hauteur de son prix de 85 millions d'euros.

Le rendement offensif de Sancho a nettement diminué depuis 2019/20. Il affichait une moyenne de 1,3 buts et passes décisives par match pour Dortmund cette année-là, tombant à 0,83 en 2020/21, 0,28 en 2021/22, 0,48 en 2022/23 et 0,38 en 2023/24 lors de son retour à Dortmund.

Du point de vue de Sancho, un transfert en Ligue 1 représente une bonne occasion de retrouver sa forme et sa confiance. Avec le PSG comme force dominante du championnat, Sancho aura la liberté de jouer son propre jeu et de tourmenter à nouveau les défenseurs latéraux.

Cependant, s'il reproduit sa forme de 2023/24 à Dortmund, ses passes décisives par match (0,19) ne le placent qu'en quatrième position sur la liste des joueurs les plus créatifs du PSG la saison dernière. Il est donc peu probable qu'il fasse la différence pour que le PSG remporte sa première Ligue des champions.

Un prix réduit pour Sancho pourrait permettre au PSG de s'offrir Osimhen comme remplaçant de Mbappé

L'intérêt pour le PSG sera de pouvoir signer Sancho à un prix défiant toute concurrence. Sa valeur marchande se situerait entre 30 et 40 millions d'euros, soit moins de la moitié de son indemnité de transfert à United en 2021.

Le PSG devra laisser de l'argent dans les caisses pour remplacer Mbappé. La superstar nigériane Victor Osimhen resterait leur cible numéro un. S'ils peuvent ajouter Sancho à bas prix pour améliorer leur menace dans les zones offensives, le prix élevé demandé par Naples pour Osimhen devient d'autant plus possible.

Sancho lui-même pourrait ne pas faire la différence pour les Parisiens dans leur quête de l'insaisissable premier titre en Ligue des champions. Une transaction à prix réduit pour l'Anglais pourrait faciliter le transfert d'un vrai faiseur de différence comme Oshimen. La cote de 14 pour une victoire de la Ligue des champions semble donc être une valeur sûre.