Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour l'Ukraine à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

Ukraine : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe E

Sélectionneur : Serhiy Rebrov

Serhiy Rebrov Qualifié en tant que : Vainqueur de la voie des barrages B

Vainqueur de la voie des barrages B Meilleure performance : Quarts de finale (2020)

Après s'être qualifiée de justesse lors des barrages, l'Ukraine participera aux Championnats d'Europe pour la quatrième fois consécutive.

Mykhailo Mudryk de Chelsea a été le héros après un but à la 84e minute lors du match contre l'Islande.

Cela a couronné une première année fantastique à la tête de l’équipe pour l’entraîneur Serhiy Rebrov. L'Ukraine n'a perdu qu'une seule fois depuis que l'ancien attaquant de West Ham et Tottenham a pris les commandes en juin 2023. C'était une défaite 2-1 en Italie, donc il n'y a guère de quoi paniquer.

Ils concourront dans ce qui semble être un Groupe E bien équilibré. La Belgique est la grande favorite pour décrocher la première place, tandis que l'Ukraine, la Roumanie et la Slovaquie se disputent la qualification. Il ne serait pas surprenant que les trois équipes prennent des points les unes aux autres.

Une équipe très compétitive

L'Ukraine croit en ses chances. Mudryk est l'un des plusieurs joueurs ukrainiens évoluant dans l'un des plus grands clubs d'Europe. Le gardien Andriy Lunin a gagné le poste de numéro 1 au Real Madrid, tandis que son homologue en Liga Artem Dovbyk a brillé en attaque pour Gérone. Roman Yaremchuk, Oleksandr Zinchenko et Viktor Tsyhankov continuent d'impressionner dans de grands clubs européens.

L’histoire de l’Ukraine aux Championnats d’Europe est celle de la déception et de la sous-performance. Parier une unité sur eux pour gagner chaque match qu'ils ont joué aux Euros depuis le début du millénaire aurait perdu 6,48u. Seules deux nations ont un retour sur investissement plus bas et toutes deux ont joué dans une compétition supplémentaire.

Les tirages n'ont pas été cléments avec l'Ukraine. 2012 était compliqué avec un groupe aux côtés de l'Angleterre et de la France, mais à mesure que la qualité de leurs adversaires de groupe a baissé, leurs résultats ont également baissé. Ils n'ont pas réussi à marquer un but lors de leurs matchs contre l'Allemagne, l'Irlande du Nord et la Pologne en 2016, terminant derniers du Groupe C. La dernière fois, ils se sont qualifiés de justesse pour les phases à élimination directe à l'Euro 2020 en tant que quatrième meilleure équipe classée troisième.

Sous-performance chronique jusqu'à l'Euro 2020

Ils sont assez médiocres en ce qui concerne les buts. Parier sur les moins de 2,5 buts a été la bonne stratégie lors des récents tournois avec 7 de leurs 11 matchs se terminant avec moins de 2,5 buts, mais c'était attendu, d'où le faible profit de +0,7u.

L'Ukraine a souvent déçu lors de ses trois précédentes apparitions aux Championnats d'Europe, à l'exception de cette course en quart de finale en 2020. Mais peut-être que les temps changent. Rebrov a impressionné lors de ses 12 premiers mois en poste, mais le véritable test aura lieu en juin.

UKRAINE - HISTORIQUE DES PARIS 1X2 AUX EUROS

Euro Matchs Victoire Nul Défaite Victoire (Profits/Pertes) Nul (Profits/Pertes) Défaite (Profits/Pertes) Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 Non qualifié x x x x x x x x x 2004 Non qualifié x x x x x x x x x 2008 Non qualifié x x x x x x x x x 2012 3 1 0 2 -0,33 -3 1,1 -11% -100% 36,7% 2016 3 0 0 3 -3 -3 6,46 -100% -100% 215,3% 2020 5 1 1 3 -3,15 -1,73 1,15 -63% -34,6% 23% TOTAL 11 2 1 8 -6,48 -7,73 8,71 -58,9% -70,3% 79,2%

UKRAINE - HISTORIQUE DES PARIS PLUS OU MOINS 2,5 BUTS AUX EUROS

Euro Matchs Moy. Buts marqués Moy. Buts encaissés Moy. Total de buts Plus de 2,5 buts Moins de 2,5 buts Plus de 2,5 buts (Profits/Pertes) Moins de 2,5 buts (Profits/Pertes) Plus de 2,5 buts ROI% Moins de 2,5% ROI% 2000 Non qualifié x x x x x x x x x 2004 Non qualifié x x x x x x x x x 2008 Non qualifié x x x x x x x x x 2012 3 0,67 1,33 2 1 2 -0,77 0,49 66,7% -25,7% 2016 3 0 1,67 1,67 0 3 -3 1,92 100% -100% 2020 5 1 2 3 3 2 1,21 -1,71 40% 24,2% TOTAL 11 0,64 1,73 2,36 4 7 -2,56 0,7 63,6% 23,3%