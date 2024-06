Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour la Turquie à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

Turquie : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe F

Entraîneur : Vincenzo Montella

Qualifié en tant que : Vainqueur du groupe D

Meilleure performance : Demi-finales (2008)

Les précédents « outsiders » de l'Euro 2020 n'ont même pas réussi à trotter, avec une élimination en phase de groupes, trois défaites et un seul but marqué, renvoyant l'équipe turque, pourtant bien cotée, à Istanbul avec une déception.

Hakan Calhanoglu, Okan Kocuk, Zeki Celik et Merih Demiral mèneront cette fois la charge en rouge turc en Allemagne, l'objectif étant d'effacer le goût persistant de la déception de 2020 de la mémoire de ceux restés au pays.

Pas même un trot

Il n'y avait cependant pas de goût amer pour les parieurs misant contre la Turquie, comme on pourrait l'imaginer. Si vous avez parié sur une défaite de la Turquie lors de chacun de leurs trois matchs de groupe en 2020, un ROI de 96,33 % et +2,89 unités auraient confirmé votre décision que se ranger du côté des prétendus outsiders était la bonne voie. Une défaite 3-0 contre l'Italie à Rome, qui, sur le papier, n'est pas le début le plus facile d'un Euro, a été rapidement suivie d'une victoire 2-0 du Pays de Galles à Bakou. La victoire 3-1 de la Suisse, encore une fois à Bakou, a renvoyé la Turquie chez elle avec zéro point et un seul but marqué.

Il n'y a pas eu d'émeutes en Turquie, mais disons que l'ambiance a été plombée dans les rues pendant plusieurs semaines alors que la compétition avançait vers ses dernières étapes. Parier contre la Pologne était la seule nation qui a rapporté un ROI plus élevé en 2020 (203,00 % de ROI) alors qu'elle s'inclinait contre la Slovaquie et la Suède.

L'Allemagne 2024 est le sixième Euro pour lequel la Turquie s'est qualifiée. Leur meilleure performance a eu lieu en 2008 lorsqu'une sortie écrasante contre les Allemands en demi-finale a mis fin à tout potentiel de conte de fées entre eux et une finale contre les futurs champions. Les Turcs se sont avérés être la cinquième équipe la plus rentable du tournoi 2008 (34,40 % de ROI). Les deux victoires en phase de groupes contre la Suisse puis, de manière dramatique, contre la République Tchèque ont suffi à basculer le pendule dans le domaine de la rentabilité.

Toujours en quête de validation en phase à élimination directe

Le dernier match du groupe B à l'Euro 2008, devant une foule morose à Genève à la 74e minute, a déclenché quelque chose de magique - un moment - une période de vingt minutes qui restera longtemps dans la mémoire d'une génération de fans turcs. La Turquie était menée 0-2 par la République tchèque après que Jaroslav Plašil ait doublé l'avance à la 62e minute. Un but d'Arda Turan à la 75e minute a insufflé une nouvelle vie au jeu et à la délégation turque en déplacement. Des cris de partisans turcs pouvaient être entendus alors que des clameurs résonnaient dans le stade, étouffant presque l'énergie nerveuse émanant du soutien tchèque.

Dans ce qui est maintenant fièrement gravé dans les livres d'histoire turcs, Nihat Kaveci est apparu avec une égalisation à la 87e minute avant de sceller le retour à la 89e. La Turquie menait 3-2 et se dirigeait vers les éliminatoires.

Y aura-t-il quelque chose de proche du drame que le dernier match de groupe a connu en 2024 ? Peut-être pas. Mais la Turquie attendra bien plus que la prestation terne de la dernière fois, c'est certain.

Historique des paris 1X2 de la Turquie aux Euros

Euro Matchs Gagné FT Nul FT Perdu FT Gain P/L Nul P/L Perdu P/L ROI Gain % ROI Nul % ROI Perdu % 2000 4 1 1 2 0.67 -0.55 -0.67 16.8% -13.8% -16.8% 2004 Non qualifié - - - - - - - - - 2008 5 2 1 2 1.72 -1.56 -1.77 34.4% -31.2% -35.4% 2012 Non qualifié - - - - - - - - - 2016 3 1 0 2 -0.01 -3.00 0.49 -0.3% -100.0% 16.3% 2020 3 0 0 3 -3.00 -3.00 2.89 -100.0% -100.0% 96.3% TOTAL 15 4 2 9 -0.62 -8.11 0.94 -4.1% -54.1% 6.3%

Historique des paris over/under 2.5 buts de la Turquie aux Euros

Euro Matchs Moy GF Moy GA Moy GT Over 2.5 Under 2.5 Over 2.5 P/L Under 2.5 P/L ROI Over 2.5 % ROI Under 2.5 % 2000 4 0.75 1.00 1.75 1 3 -2.08 1.76 -52.0% 44.0% 2004 Non qualifié - - - - - - - - - 2008 5 1.40 1.60 3.00 3 2 1.64 -1.55 32.8% -31.0% 2012 Non qualifié - - - - - - - - - 2016 3 0.67 1.33 2.00 1 2 -0.66 0.32 -22.0% 10.7% 2020 3 0.33 2.67 3.00 2 1 0.71 -1.45 23.7% -48.3% TOTAL 15 0.87 1.60 2.47 7 8 -0.39 -0.92 -2.6% -6.1%