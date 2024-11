Toutes les statistiques des remplaçants en Premier League à utiliser dans vos paris !

Dans le championnat le plus compétitif du monde, un élément stratégique du jeu s'avère plus influent que jamais : le rôle des remplaçants.

Les statistiques révèlent que les joueurs sortant du banc de touche marquent plus que jamais la Premier League de leur empreinte. En outre, les remplaçants ont marqué 41 des 314 buts de la saison, ce qui représente une proportion notable de 13,05 %, en hausse par rapport aux 12,76 % de la saison 2023/2024.

Cette hausse de la productivité est encore plus évidente si l'on considère les passes décisives, les remplaçants étant impliqués dans 80 buts depuis le début de la saison, contribuant ainsi à 25,47 % de l'ensemble des buts de Premier League.

À l'aide de ces données et d'autres informations, nous avons sélectionné les meilleurs matches sur lesquels parier pour la 12e journée.

Paris 12e journée - Premier League Cotes Bournemouth vs Brighton: Plus de 1,5 buts en 2e mi-temps 1.69 Southampton vs Liverpool: Liverpool marque dans les deux mi-temps 1.72 Newcastle vs West Ham United: Seconde mi-temps la plus prolifique 1.83



Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Des remplacements intelligents et des poussées en seconde période

L'équipe qui a marqué le plus de buts en seconde période est Tottenham, avec 14 buts. Chelsea suit avec 11 buts, tandis que Liverpool, Brighton, Aston Villa et Leicester City en marquent chacun 10.

En revanche, Wolverhampton a du mal à se défendre après la pause, puisqu'il a encaissé 16 buts au cours de cette période, soit plus que n'importe quelle autre équipe.

Mais quels sont les clubs qui maximisent le nombre de leurs remplaçants ?

Nottingham Forest a utilisé 54 des 55 remplacements possibles. Cependant, leur efficacité reste limitée, puisque les remplaçants jouent en moyenne 19 minutes et ne contribuent qu'à hauteur de 2,3 buts attendus (XG) et 1,28 passe décisive attendue.

En revanche, les remplaçants de Bournemouth ont été nettement plus performants par rapport à leur temps de présence limité sur le terrain (environ 19 minutes également), orchestrant 3,95 buts attendus, 2,83 passes décisives attendues et 29 occasions de but.

En termes d'efficacité des remplacements, Brighton et Hove Albion, Chelsea et Newcastle United se distinguent positivement.

Les remplaçants de Brighton ont produit 2,87 buts attendus et 1,83 passe décisive attendue alors qu'ils n'ont été sur le terrain que 18,15 minutes chacun en moyenne.

Chelsea n'utilise généralement pas ses cinq remplaçants, n'ayant effectué que 47 changements en cours de match jusqu'à présent. Cependant, les joueurs qu'Enzo Maresca fait entrer influencent fortement les matches, générant 2,94 buts attendus et contribuant à 23 occasions créées.

Newcastle, qui était en tête la saison dernière avec le plus grand nombre de buts marqués par des remplaçants (22), semble prêt à retrouver son élan à mesure que les blessures se résorbent. Les Magpies ont vu leurs remplaçants créer sept « grosses » occasions, plus que tout autre club, mais ils ont été moins performants en termes de xG (2,12) et de passes décisives attendues (2,8).

Le match de la côte sud promet d'être divertissant

Pour les parieurs, ces statistiques offrent des indications précieuses, en particulier au vu des rencontres à venir.

Le choc de la première moitié de tableau entre Bournemouth et Brighton, les deux meilleurs clubs de la côte sud, semble promis à un festival de buts en deuxième mi-temps.

Les données confirment la probabilité d'un feu d'artifice après la pause.

Les deux équipes ont marqué un total combiné de 34 buts en seconde période, soit un peu plus de 1,5 en moyenne, ce qui indique une tendance que les parieurs pourraient exploiter pour réaliser un profit potentiel.

De même, le match entre Newcastle et West Ham laisse entrevoir une forte possibilité d'action en seconde période.

Alors que Newcastle attend une amélioration de son banc, les remplaçants de West Ham, crédités de 2,68 buts attendus, soit le cinquième meilleur score de la ligue, sont prêts à avoir un impact.

Le leader Liverpool offre un autre exemple intéressant, alors qu'il affronte Southampton, qui occupe la dernière place du classement.

Réputés pour leur mentalité et leur force en fin de match sous la houlette de leur ancien entraîneur Jürgen Klopp, les Reds ont obtenu 22 points grâce à leurs performances en seconde période cette saison, avec une moyenne impressionnante de 2 points par match en seconde période.

Alors qu'ils affrontent Southampton, une équipe nouvellement promue qui a concédé six buts après la pause à domicile, les parieurs pourraient trouver un intérêt à parier sur une domination de Liverpool dans les derniers instants du match.