Top 3 des paris à prendre sur Rayo Vallecano Barcelone en Liga

Rayo Vallecano vs FC Barcelone

Notre expert vous présente son top 3 des meilleurs paris à prendre pour la 3e journée de Liga entre le Rayo Vallecano et le Barça.

Le choc entre le Rayo Vallecano et Barcelone a lieu ce mardi 27 août. Le duel valable pour la 3e journée du Championnat d'Espagne offre de nombreuses possibilités de paris. Découvrez quelques-uns des scénarios disponibles ci-dessous pour ceux qui cherchent à aller au-delà du simple pari 1X2 sur le résultat.

Parier sur le nombre de buts

La première possibilité à surveiller est le nombre de buts. Il existe plusieurs options dans lesquelles le parieur indiquera si le nombre de buts sera supérieur ou inférieur à un certain chiffre.

Dans le cas du match Rayo Vallecano Barcelone, il faut considérer que les deux équipes disposent d'attaques de qualité. La preuve en est que les deux ont remporté leurs débuts sur le score de 2-1, soit des matchs avec au moins trois buts.

Si ce scénario se répète dans ce match, le pari idéal porte sur un total supérieur à 2,5. Voir ci-dessous les cotes pour les scénarios de buts disponibles.

Nombre de buts Cotes Plus de 1,5 buts 1.21 Plus de 2,5 buts 1.87 Plus de 3,5 buts 2.65

Parier sur les deux équipes qui marquent ou non

Un autre scénario pour ce match consiste à parier que les deux équipes marqueront. Comme mentionné ci-dessus, les deux clubs ont fait leurs débuts en marquant et en encaissant des buts. La qualité des attaques attire l'attention sur un scénario où les deux équipes marquent des buts ce mardi.

Sur ce marché, en sélectionnant « oui », les deux clubs doivent marquer. « Non » indique qu'au plus une équipe marquera un but. Consultez les cotes pour ces options ci-dessous.

Les deux équipes marquent Cotes Oui 1.67 Non 1.88

Parier sur un pénalty marqué

Un pari différent pour ce match est de savoir si le match comportera des penalties. Une option qui attire l'attention car il s'agit d'une confrontation où Barcelone va passer la plupart du temps avec le ballon dans le terrain adverse.

Il convient de noter que Barcelone a même eu un penalty lors de ses débuts en Liga cette saison. Contre Valence, Lewandowski a profité de l'occasion et a marqué. Vérifiez les cotes pour parier sur les penalties ci-dessous.

Penalties marqués Cotes Par le Rayo Vallecano 10 Par le Barça 5.50