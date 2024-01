Découvrez comment contacter le service client ZEbet par téléphone, messagerie en direct, formulaire, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Contacter le service client ZEbet par téléphone

Le service client ZEbet est joignable via le numéro de téléphone suivant :

01 70 61 57 35

L’appel téléphonique vous permet d’obtenir de l’aide rapidement sans avoir à taper votre message. C’est idéal si vous n’aimez pas écrire.

Obtenir de l’aide par mail

Pour toute question ou réclamation, vous pouvez écrire au service client ZEbet à l’adresse suivante :

contact@zeturf.fr

L’adresse e-mail directe est à privilégier si vous devez envoyer des pièces jointes (justificatif d’identité/domicile, copie d’écran…).

Le temps de traitement est variable : comptez en moyenne 24 heures pour qu’un conseiller réponde à votre message.

Voici quelques conseils pour maximiser l’efficacité de votre message :

Soyez poli : « merci » et « s’il vous plaît » ne sont pas optionnels. Aucun conseiller n’aura envie de vous aider si vous n’êtes pas poli. Soyons clairs : vous en feriez de même.

: « merci » et « s’il vous plaît » ne sont pas optionnels. Aucun conseiller n’aura envie de vous aider si vous n’êtes pas poli. Soyons clairs : vous en feriez de même. Écrivez de manière claire et concise : faites une phrase par paragraphe. Chaque phrase ne doit contenir qu’une seule idée, et avoir 2 virgules au maximum.

: faites une phrase par paragraphe. Chaque phrase ne doit contenir qu’une seule idée, et avoir 2 virgules au maximum. Soyez factuel : mettez un maximum d’informations chiffrées (date, heure, numéro de transaction…). Plus vous serez précis, plus le service client sera à même de vous aider rapidement.

Live Chat ZEbet

La messagerie en direct est accessible à tout moment en journée. Cliquez sur « Chat avec un conseiller » pour ouvrir la fenêtre de dialogue. Il est accessible tous les jours entre 10 h et 0 h.

Appuyez sur « Nouveau » pour créer un thread et l’un des conseillers répondra à votre question dans les minutes qui suivent.

Le Live Chat est utile si vous avez une question précise qui ne nécessite pas d’écrire un long message. Vous obtiendrez une réponse dans les meilleurs délais.

À savoir : si le Live Chat est fermé au moment où vous souhaitez envoyer votre message, vous serez automatiquement redirigé vers le formulaire de contact.

Le formulaire de contact

ZEbet met un formulaire de contact à votre disposition. Il permet d’obtenir de l’aide dans les 24 heures environ (variable selon le calendrier).

Pour envoyer votre message, vous devrez remplir les champs suivants :

Login (si vous en avez un)

(si vous en avez un) Nom & Prénom

E-mail : l’adresse à laquelle sera envoyée la réponse.

: l’adresse à laquelle sera envoyée la réponse. Sujet : inscription, code d’activation, dépôt, retirer mes gains, jeux, réclamation, autre.

: inscription, code d’activation, dépôt, retirer mes gains, jeux, réclamation, autre. Message : écrivez votre requête. Consultez le point « Obtenir de l’aide par e-mail » pour découvrir nos conseils de rédaction.

: écrivez votre requête. Consultez le point « Obtenir de l’aide par e-mail » pour découvrir nos conseils de rédaction. Pièce jointe : vous pouvez y ajouter un fichier au choix.

Le formulaire est une alternative intéressante à l’adresse e-mail directe, car vous pouvez envoyer une pièce jointe. Il vous permet de transmettre votre message directement via le site ou l’application mobile. Vous n’aurez donc pas besoin de passer par votre logiciel d’envoi.

La FAQ ZEbet

ZEbet ne possède pas de FAQ à proprement parler. Pour toute question concernant vos prises de jeu, consultez les CGU des paris.

Les conditions générales sont instructives, mais parfois difficiles à lire. Elles contiennent néanmoins les réponses à la majorité des questions concernant les pronos.

En cas de problème avec les dépôts et retraits ou la gestion de votre compte, passez par le Live Chat ou envoyez un mail. On vous répondra au plus vite.

Contacter ZEbet sur les réseaux sociaux

ZEbet est présent sur les réseaux sociaux :

Instagram

TikTok

YouTube

Facebook

Twitter

Il est possible de contacter le support via l’un de ces profils, mais vous tomberez sans doute sur un community manager qui vous redirigera vers un conseiller du site. Il est donc préférable de poser votre question sur le Live Chat ou par e-mail.

Contacter ZEbet pour valider son compte

Après avoir créé votre compte provisoire, vous aurez 30 jours pour envoyer votre justificatif d’identité et de domicile au service client.

Vous avez 2 solutions :

Via le site ou l’application : allez dans les paramètres de votre compte et téléversez les documents.

: allez dans les paramètres de votre compte et téléversez les documents. Par e-mail : envoyez vos justificatifs en pièce jointe. N’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre login pour accélérer le temps de traitement.

L’envoi des justificatifs est obligatoire. Si vous ne le faites pas dans les 30 jours suivant votre inscription sur ZEbet, le bookmaker restreindra l’accès à votre compte. Vous ne pourrez plus jouer et vous aurez alors 30 jours pour régulariser votre situation.

À l’issue des 60 jours, votre profil sera supprimé si vous n’avez envoyé les justificatifs au service client.

FAQ Service client ZEbet

Quels sont les différents moyens de contacter le service client ZEturf ?

Vous pouvez contacter l’assistance ZEbet via les canaux suivants :

Live Chat

E-mail : support@zeturf.fr

Formulaire de contact

Téléphone : 01 70 61 57 35

Réseaux sociaux : TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter

Quel est le meilleur moyen pour obtenir de l’aide rapidement sur ZEbet ?

Pour avoir une réponse rapidement, posez votre question par téléphone au 01 70 61 57 35 ou via le Live Chat. Celui-ci est ouvert tous les jours entre 10 h et minuit.

Comment contacter le service client ZEbet si je dois envoyer des pièces jointes ?

Si vous devez faire parvenir des documents à ZEbet, nous vous conseillons de le faire par e-mail ou via le formulaire de contact.

Comment entrer en contact avec ZEbet si je n’ai pas encore de compte ?

Le service client ZEbet est accessible à tous, que vous soyez inscrit sur le site ou non. Si vous n’avez pas encore de profil, il est possible de poser votre question sur le Live Chat, en envoyant un message écrit à support@zeturf.fr ou via le formulaire de contact, ou bien en passant un appel au 01 70 61 57 35.

Comment faire la validation de son compte ZEbet ?

La procédure de validation nécessite l’envoi de 2 justificatifs au service client : identité et domicile.

Vous pouvez faire parvenir les pièces demandées via votre espace personnel sur l’appli ou le site, ou bien les envoyer par e-mail à l’adresse suivante : support@zeturf.fr.