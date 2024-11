Notre expert en pronostics pour la Serie A liste ses cinq meilleurs conseils pour la 13e journée de Serie A en Italie.

La 13ème journée voit le leader du championnat, Naples, accueillir une équipe de Roma qui a été désastreuse à l'extérieur, tandis que le deuxième, Atalanta, se rend à Parme pour essayer de maintenir la pression sur les hommes d'Antonio Conte. Les cinq pronostics de cette semaine pour la Serie A s'appuient sur la forme actuelle, les données et l'expertise pour vous aider à découvrir des paris de valeur.

Nos pronostics pour la 13ème journée de Serie A

Milan pour tenir la Juve : AC Milan vs Juventus

Date : 23/11/2024

23/11/2024 Coup d'envoi : 18h

18h Notre conseil : Milan et Juventus feront un match nul divertissant @ 3.25 avec Parions Sport. (Correct au 19/11/24)

L'AC Milan se trouve actuellement juste une place en dessous de la Juventus dans le classement de la Serie A. Cependant, six points séparent les Rossoneri de la Juve, tandis que le top six est séparé par seulement deux points. Milan a été inconstant à l'extérieur, mais sa forme à domicile a été bonne, avec une moyenne de deux points par match. Ils ont concédé seulement 0,80 but par match au San Siro.

La Juventus a concédé le même nombre de buts à l'extérieur de Turin, tout en ayant une moyenne de 2,20 points par match en déplacement. Cela signale un affrontement serré samedi. Fait intéressant, la Juve a doublé son xG à l'extérieur, marquant en moyenne 2,40 buts contre 1,24 xG. Cela suggère que leur production de buts pourrait ne pas être durable sur la durée de la saison, et la défense de Milan sera impatiente de mettre cela à l'épreuve ce week-end.

Match nul prudent : Genoa vs Cagliari

Date : 24/11/2024

24/11/2024 Coup d'envoi : 12h30

12h30 Notre conseil : Genoa et Cagliari partageront les points dans un match nul @ 3.20 avec Parions Sport. (Correct au 19/11/24)

Cette confrontation ne semble pas susceptible d'enflammer les passions. Tant le Genoa que Cagliari flirtent dangereusement avec la zone de relégation. Genoa n'a pas encore obtenu de victoire à domicile cette saison, mais a fait match nul lors de quatre de ses sept matchs à domicile.

Cagliari n'a obtenu que deux victoires en 12 matchs, dont une seule en dehors de la Sardaigne. Genoa a permis à l'adversaire de marquer en premier dans 86% de ses matchs à domicile, tandis que Cagliari l'a fait dans 80% de ses matchs à l'extérieur. C'est pourquoi nous prévoyons une rencontre prudente, aucune des deux équipes n'étant capable de prendre l'initiative.

La Viola en forme pour gagner : Como vs Fiorentina

Date : 24/11/2024

24/11/2024 Heure de coup d'envoi : 15h

15h Notre conseil : La Fiorentina en pleine forme semble bien placée pour gagner à nouveau contre le modeste Como @ 2.37 avec Parions Sport. (Correct au 19/11/24)

La Fiorentina, troisième du classement, retrouve à nouveau le sommet du football italien. Avec 25 points en 12 matchs, la Viola est pleine de confiance alors qu'elle se rend chez le cinquième en partant du bas, Como, ce week-end. Como a une victoire à domicile à son actif, deux nuls et une seule défaite, suggérant que la Fiorentina n'aura pas la tâche facile.

Néanmoins, la Fiorentina est en excellente forme, ayant récemment surclassé Torino et Genoa 1-0 à l'extérieur, ainsi qu'une déculottée 6-0 infligée à Lecce, dernier du classement. Como a été écrasé 5-1 à domicile par la Lazio avant la pause internationale, ce qui a probablement affecté leur confiance.

Les leaders du championnat pour gagner à nouveau : Napoli vs AS Roma

Date : 24/11/2024

24/11/2024 Heure de coup d'envoi : 18h00

18h00 Notre conseil : Le Napoli de Conte est prêt à ajouter à la misère de Roma à l'extérieur @ 1.75 avec Parions Sport. (Correct au 19/11/24)

Le Napoli revitalisé d'Antonio Conte est une force beaucoup plus forte cette saison. Ils sont bien positionnés pour se battre pour un deuxième Scudetto en trois ans. Avec quatre victoires et une défaite en cinq matchs, leur forme à domicile a été centrale dans leur ascension au sommet de la Serie A.

D'un autre côté, les difficultés de l'AS Roma à l'extérieur ont été particulièrement préoccupantes. Ils n'ont pas réussi à gagner un seul match à l'extérieur cette saison, ne récoltant que trois points en cinq matchs. La récente défaite 5-1 de Roma à la Fiorentina fournit un point de référence utile, puisque Napoli est sans doute un niveau au-dessus de I Viola.

Match serré attendu : Empoli vs Udinese

Date : 25/11/2024

25/11/2024 Coup d'envoi : 18h30

18h30 Notre conseil : Deux équipes de milieu de tableau seront difficiles à séparer dans un match nul @ 2,87 avec Parions Sport. (Correct au 19/11/24)

Empoli et Udinese se trouvent confortablement en milieu de tableau, avec respectivement 15 et 16 points après 12 matchs de Serie A. Bien qu'aucune des deux équipes ne semble susceptible de se battre pour les places de qualification européenne, elles ne risquent pas non plus d'être prises dans une bataille de relégation.

Néanmoins, il y a peu d'excitation à propos de l'une ou l'autre des équipes pour le moment. Empoli n'a marqué que 0,17 buts par match à domicile, et Udinese a marqué seulement 1,17 buts par match à l'extérieur. En regardant l'historique récent de leurs confrontations directes, seulement cinq buts ont été marqués lors de leurs quatre dernières rencontres. Tout cela indique probablement un match nul à faible score.

Conclusion

Nos prédictions pour la 13e journée de Serie A incluent des victoires pour les leaders du championnat Naples et la Fiorentina en pleine forme. Par ailleurs, nous anticipons une série de matchs nuls entre Milan et Juventus, Empoli et Udinese, ainsi que Gênes et Cagliari.

Veuillez parier de manière responsable sur les matchs de Serie A en respectant vos limites de pari et de perte pour que vos paris de football restent agréables.