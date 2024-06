Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour la Serbie à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

Serbie : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe C

Sélectionneur : Dragan Stojković

Dragan Stojković Qualifié en tant que : Deuxième du Groupe G

Deuxième du Groupe G Meilleur résultat : Première participation en tant que Serbie

Il est peut-être en train de se prélasser sous le soleil saoudien à des milliers de kilomètres de la compétitivité de la Premier League. Pourtant, Aleksandar Mitrović est prêt à rejoindre Dušan Vlahović de la Juventus comme fer de lance de l'assaut serbe sur l'Allemagne en juin.

Sur le papier, c'est un duo qui fera trembler les défenses centrales d'Angleterre, du Danemark et de Slovénie. Force, intelligence, muscle et but en vue dans la surface de réparation, voilà une recette qui ne manquera pas de se faire remarquer.

Une ligne offensive de feu

Que la Serbie soit plus efficace en les faisant jouer ensemble est une autre question. Avec Luka Jović, Dušan Tadić et Filip Kostić, il y a de la force en nombre pour progresser dans les différents tiers, tandis que Sergej Milinković-Savić - coéquipier de Mitrović à Al-Hilal - Saša Lukić, Strahinja Pavlović et Nikola Milenković offrent une colonne vertébrale solide qui indique que la Serbie ne devrait pas être aussi déséquilibrée que certains de ses résultats en phase de qualification et lors de la Coupe du Monde au Qatar pourraient le suggérer.

Les 15 buts en huit matchs de qualification ont offert une moyenne de 1,87 but par match pour le deuxième du Groupe G. Un tiers de ces buts est largement dû aux quatre passes décisives de Dušan Tadić.

Seuls quatre joueurs dans toute la phase de qualification ont réussi plus que la machine à contributions de buts de la Serbie. En ajoutant les deux buts de Tadić, il a terminé à égalité avec Mitrović (6) en termes de contributions aux buts. L'ancien joueur de Fulham a terminé la campagne de qualification avec cinq buts en huit matchs, deux de plus que Vlahović.

Première participation en tant que nation indépendante

Bien qu'ils aient participé à quatre des cinq dernières Coupes du Monde, la dernière fois que cette nation s'est qualifiée pour l'Euro, c'était en 2000 en tant que RF Yougoslavie. C'est le premier Euro de la Serbie en tant que nation indépendante. Nous sommes tellement habitués à voir la Serbie impliquée dans des tournois majeurs que cela peut surprendre certains.

La défaite en barrages de l'Euro 2020 aux tirs au but contre l'Écosse a conduit la Serbie à un point où elle pouvait presque le goûter. Les Écossais ont pris l'avantage (5-4) il y a quatre ans pour sécuriser leur première participation à l'Euro depuis 1996. Les tirs au but n'étaient pas nécessaires cette fois-ci. Une deuxième place dans le Groupe G, devant le Monténégro et à quatre points derrière la Hongrie, confirme une place de départ en Allemagne.

Installez-vous confortablement et versez-vous un Rakija ; cela pourrait être une aventure mouvementée des deux côtés.