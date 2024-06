Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour la Roumanie à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

Roumanie : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe E

Sélectionneur : Edward Iordănescu

Edward Iordănescu Qualifié en tant que : Vainqueur du Groupe I

Vainqueur du Groupe I Meilleure performance : Quarts de finale (2000)

Nommez les six équipes restées invaincues lors de leurs campagnes de qualification pour l'Euro 2024. L’Angleterre, la France, le Portugal et la Belgique viennent facilement à l'esprit. La Hongrie figure également sur la liste mais ne vient peut-être pas immédiatement à l'esprit. Néanmoins, c’est une nation de football de renom et une équipe qui, en 2022, a rivalisé avec l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre dans un groupe de la Ligue des Nations et a terminé 2e.

Mais peu de gens s'attendraient à ce que la Roumanie complète ce sextuor. Les Tricolorii ont remporté quatre de leurs six matchs dans le groupe I des qualifications, devançant la Suisse et Israël pour prendre la première place. Ils ont pris 13 points sur 15 possibles à Bucarest, y compris une victoire 1-0 contre les Suisses lors de la 10e journée.

Des groupes toujours difficiles à l'Euro

L'entraîneur-chef Edward Iordănescu est en poste depuis 2022 après une carrière dans le football national roumain et bulgare. L'attaquant Nicolae Stanciu et le milieu de terrain polyvalent d'Empoli Răzvan Marin sont les stars de cette équipe.

Tout cela signifie qu'ils joueront dans leur premier grand tournoi depuis 2016. Quelques tirages au sort difficiles ont gâché la fête. Les grands pontes de l'Euro 2000 les ont opposés au Portugal, à l'Angleterre et à l'Allemagne - un groupe dont ils se sont tout de même qualifiés. En 2008, ils ont affronté les Pays-Bas, l’Italie et la France.

Plus récemment, ils ont affronté la France, la Suisse et l'Albanie à l'Euro 2016. Un résultat différent de cette rencontre de la 3e journée avec l'Albanie et ils auraient atteint les phases à élimination directe.

La réputation d'une équipe défensive

Compte tenu du fait que cette équipe a un pourcentage de victoire de seulement 10 % dans cette compétition, il n'est pas surprenant que les résultats en 1X2 soient sinistres pour la Roumanie. Parier une unité sur leur victoire à chaque match qu'ils ont joué aurait perdu 5,32u. S'y opposer directement aurait rapporté +1,87u.

Mais la valeur de cette équipe réside dans le marché des buts. La Roumanie reste solide. Malgré le fait d'avoir affronté les royautés européennes dans la plupart de leurs 10 matchs dans cette compétition depuis 2000, la Roumanie n'a perdu par plus d'un but que lors de deux occasions. 80 % de leurs matchs n’ont pas dépassé les 2,5 buts. Placer une unité sur moins de 2,5 buts dans tous les matchs aurait rapporté un profit de +3,88u.

Mais ce bilan historique est-il pertinent pour la Roumanie d’Iordănescu en 2024 ? Les vieilles habitudes ont la vie dure. 60 % de leurs matchs de qualification se sont terminés avec moins de 2,5 buts. Ils avaient une moyenne de 2,10 buts par match, la deuxième plus basse de toutes les équipes qualifiées pour le tournoi. Cela pourrait être l’angle à adopter lorsqu’ils affronteront la Belgique, la Roumanie et l’Ukraine dans le groupe E.

ROUMANIE - HISTORIQUE DES PARIS 1X2 AUX EUROS

Euro Matchs Victoire Nul Défaite Victoire (Profits/Pertes) Nul (Profits/Pertes) Défaite (Profits/Pertes) Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 4 1 1 2 0,68 -0,78 -0,15 17% -19,5% -3,8% 2004 Non qualifié x x x x x x x x x 2008 3 0 2 1 -3 3,82 -0,11 -100% 127,3% -3,7% 2012 Non qualifié x x x x x x x x x 2016 3 0 1 2 -3 0,04 2,13 -100% 1,3% 71% 2020 Non qualifié x x x x x x x x x TOTAL 10 1 4 5 -5,32 3,08 1,87 -53,2% 30,8% 18,7%

ROUMANIE - HISTORIQUE DES PARIS PLUS OU MOINS 2,5 BUTS AUX EUROS

Euro Matchs Moy. Buts marqués Moy. Buts encaissés Moy. Total de buts Plus de 2,5 buts Moins de 2,5 buts Plus de 2,5 buts (Profits/Pertes) Moins de 2,5 buts (Profits/Pertes) Plus de 2,5 buts ROI% Moins de 2,5% ROI% 2000 4 1 1,50 2,50 1 3 -2,08 1,76 -52% 44% 2004 Non qualifié x x x x x x x x x 2008 3 0,33 1 1,33 0 3 -3 1,98 -100% 66% 2012 Non qualifié x x x x x x x x x 2016 3 0,67 1,33 2 1 2 -0,93 0,14 -31% 4,7% 2020 Non qualifié x x x x x x x x x TOTAL 10 0,70 1,30 2 2 8 6,01 3,88 -60,1% 38,8%