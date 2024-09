Rodri blessé : faut-il parier sur Arsenal pour le titre de Premier League ?

Manchester City a réussi à prendre un point contre Arsenal le week-end dernier après avoir assiégé le but des Gunners pendant toute la 2e période.

Le match nul leur permet de rester en tête du championnat, mais la blessure contractée par Rodri, qui pourrait l'empêcher de jouer jusqu'à la fin de la saison, pourrait jouer un rôle plus important dans la course au titre que le résultat de dimanche.

Rodri est en lice pour le Ballon d'Or, car il a joué un rôle déterminant dans le quatrième triomphe consécutif de Manchester City en Premier League. Le milieu de terrain a également joué un rôle essentiel dans le succès de l'Espagne lors de l'Euro 2024. Son absence donnera un sérieux coup de pouce à Arsenal et à Liverpool, qui espèrent mettre fin à la mainmise de City sur le titre.

La blessure de Rodri pourrait l'empêcher de jouer jusqu'à la fin de la saison.

Manchester City compte en moyenne 0,5 point de moins par match sans Rodri dans le onze de départ.

Avec 89 points et une différence de buts de +62 la saison dernière, Arsenal aurait pu remporter le titre lors des saisons 2020/21 et 2022/23.

Paris Premier League Cotes Arsenal 2.50 Liverpool 5.80

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

La perte de points de City sans Rodri

Rodri a été au cœur du milieu de terrain de Manchester City au cours de ce qui a été la période la plus fructueuse de l'histoire du club. Il a rejoint le club en 2019 en provenance de l'Atlético Madrid pour un montant de plus de 60 millions de livres sterling. L'Espagnol a remporté le championnat à chaque saison depuis qu'il a rejoint la Premier League. Il a besoin de ses coéquipiers pour continuer sur sa lancée.

Manchester City a perdu 23 points en 21 matches de championnat sans Rodri depuis qu'il a rejoint le club. L'équipe de Pep Guardiola affiche une moyenne de 2,37 points par match avec le milieu de terrain virtuose dans le 11 de départ. Cette moyenne est tombée à 1,87 point par match lorsqu'il a été laissé de côté. En supposant que Rodri soit out pour la saison et que ce taux se maintienne, City terminerait la campagne avec un total de 75 points. Ce chiffre lui aurait permis d'occuper la quatrième place la saison dernière, à 14 points d'Arsenal.

Pep est sans doute le tacticien le plus astucieux du football mondial et dispose d'un effectif chèrement assemblé pour faire son travail. Mateo Kovačić a joué le rôle de milieu de terrain plus profond lorsque Rodri est sorti contre Arsenal. Guardiola trouvera peut-être une autre solution, mais cette blessure donnera un énorme coup de pouce aux rivaux de City pour le titre.

Arsenal et Liverpool attendent dans les coulisses

Arsenal

Les Gunners sont le choix le plus évident pour tirer parti de la blessure de Rodri. Ils ont terminé deuxième derrière Manchester City lors des deux dernières campagnes de Premier League. Dimanche, Arsenal a été à deux doigts de remporter une victoire mémorable à l'Etihad, bien qu'il ait joué toute la seconde mi-temps à dix.

L'équipe de Mikel Arteta a terminé à deux points de City la saison dernière. Ils ont affiché la meilleure défense de l'élite anglaise, avec une moyenne de 0,76 but par match. Avec 2,39 buts en moyenne, Arsenal a également marqué le deuxième plus grand nombre de buts, et son total de 89 points avec une différence de buts de +62 aurait été suffisant pour remporter deux des quatre dernières courses au titre. Les Gunners semblent bien armés pour accumuler à nouveau un grand nombre de points et la blessure de Rodri pourrait bien faire pencher la balance en leur faveur.

Liverpool

Liverpool est la dernière équipe, hormis Manchester City, à avoir remporté la Premier League. La saison dernière, les Reds visaient un quadruplé, mais la fatigue a eu raison d'eux pendant les six premières semaines de la saison. Jurgen Klopp a laissé une équipe solide à Arne Slot et le Néerlandais espère que son équipe pourra se battre pour le titre.

Les Reds ont remporté quatre de leurs cinq matches, ne concédant qu'un seul but. Liverpool est également le deuxième meilleur buteur de Premier League, avec une moyenne de 2,02 par match.