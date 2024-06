Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour les tchèques à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique dans le tournoi.

République Tchèque : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe F

Entraîneur : Ivan Hašek

Qualifié en tant que : Deuxième du groupe E

Meilleure performance : Finalistes (1996)

⭐ Tous nos pronostics et les meilleures cotes sur le match Portugal - République Tchèque

Bien qu'ils ne possèdent peut-être pas l'éclat ou le sex-appeal de la France ou de l'Espagne, la République tchèque est une véritable royauté européenne à part entière. En tant que Tchécoslovaquie, elle a été couronnée championne d'Europe en 1976. Et en tant que République tchèque, après leur séparation avec la Slovaquie en tant que nation de football, ils se sont qualifiés pour chaque Championnat d'Europe depuis 1996. En 1996, si vous ne le saviez pas, ils étaient finalistes alors que l'Allemagne les battait en finale à Wembley.

Un sex-appeal limité, un savoir-faire en développement

Peu de nations peuvent dire qu'elles se sont qualifiées pour huit Championnats d'Europe consécutifs. Les Pays-Bas ne peuvent pas (absents en 2016) égaler cet exploit, et l'Angleterre non plus (absente en 2008). Beaucoup se moqueront à l'idée que la République tchèque puisse tirer son épingle du jeu dans cette compétition, mais ils l'ont déjà fait.

Ils étaient la deuxième équipe la plus rentable, derrière la Finlande, à soutenir pour une victoire sur le marché 1X2 lors du tournoi précédent de 2020. Qui l'aurait cru ? La République Tchèque était également la deuxième plus rentable à l'Euro 2004, remportant quatre des cinq matchs et rapportant +6,13 unités pour les parieurs. Il n'est pas surprenant que les improbables vainqueurs grecs aient dominé les charts en 2004, avec un incroyable +13,58 unités et un ROI de 226,33 % pour ceux qui ont osé les soutenir avec une mise plate.

Depuis le Millénaire, la République Tchèque se classe quatrième des 35 nations en termes de rentabilité aux Euros. Dans un groupe comprenant le Portugal, la Turquie et la Géorgie, la République tchèque est-elle sous-estimée en analysant le tournoi à venir ? Ils sont les troisièmes favoris pour progresser du Groupe F. Ils étaient les outsiders en 2020, pas la Turquie, comme beaucoup le pensaient, et pourtant ils sont toujours moins prisés.

Lors des qualifications, quatre victoires en huit matchs leur ont permis de devancer la Pologne à la 2e place, juste derrière l'Albanie, dans ce qui était un groupe assez confortable pour la République Tchèque, bien qu'ils n'aient pas impressionné dans l'ensemble.

Le confort de la maison pour la ligne d'attaque tchèque

En dehors des résultats basés sur les paris, la République Tchèque a été une équipe à soutenir dans le domaine des buts depuis 2000. Le +2,00 unités peut ne pas sembler beaucoup sur 24 ans, mais cela représente un très respectable ROI de 8,7 %.

En 2004, la République tchèque était la nation la plus rentable pour les Over 2,5 buts, suivie par la deuxième meilleure (+1,74 unités) après trois matchs derrière l'Espagne en 2008. La plus récente édition de 2020, cependant, a vu les Tchèques se positionner comme la troisième pire équipe pour les parieurs d'Over 2,5 buts, laissant un trou dans la poche à hauteur de -2,23 unités.

Patrik Schick est le joueur vedette dans les zones offensives, avec son coéquipier de Bayer Leverkusen Adam Hlozek. Ces deux joueurs ont eu une campagne fabuleuse sous la direction de Xabi Alonso et arriveront en été avec une confiance suprême, espérant écrire une autre histoire d'outsider comme nous l'avons vu en Bundesliga.

Thomas Soucek, célèbre joueur de Premier League et de West Ham, dirigera le milieu de terrain, aux côtés d'une équipe tchèque dont beaucoup jouent dans les cinq meilleurs championnats, et le reste dans les clubs de tête en Tchéquie, principalement à Prague.

Historique des paris 1X2 de la République Tchèque aux Euros

Euro Matchs Gagné FT Nul FT Perdu FT Gain P/L Nul P/L Perdu P/L ROI Gain % ROI Nul % ROI Perdu % 2000 3 1 0 2 -1.06 -3.00 1.15 -35.3% -100.0% 38.3% 2004 5 4 1 0 6.13 -1.39 -5.00 122.6% -27.8% -100.0% 2008 3 1 0 2 -0.31 -3.00 2.21 -10.3% -100.0% 73.7% 2012 4 2 0 2 1.54 -4.00 0.18 38.5% -100.0% 4.5% 2016 3 0 1 2 -3.00 0.08 1.42 -100.0% 2.7% 47.3% 2020 5 2 1 2 4.19 -1.67 -1.24 83.8% -33.4% -24.8% TOTAL 23 10 3 10 7.49 -12.98 -1.28 32.6% -56.4% -5.6%

Historique des paris over/under 2.5 buts de la République Tchèque aux Euros

Euro Matchs Moy GF Moy GA Moy GT Over 2.5 Under 2.5 Over 2.5 P/L Under 2.5 P/L ROI Over 2.5 % ROI Under 2.5 % 2000 3 1.00 1.00 2.00 1 2 -1.08 0.84 -36.0% 28.0% 2004 5 2.00 0.80 2.80 4 1 2.68 -3.08 53.6% -61.6% 2008 3 1.33 2.00 3.33 2 1 1.74 -1.31 58.0% -43.7% 2012 4 1.00 1.50 2.50 2 2 1.07 -0.44 26.8% -11.0% 2016 3 0.67 1.67 2.33 1 2 -0.18 0.52 -6.0% 17.3% 2020 5 1.20 0.80 2.00 1 4 -2.23 2.25 -44.6% 45.0% TOTAL 23 1.26 1.22 2.48 11 12 2.00 -1.22 8.7% -5.3%