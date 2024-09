Pronostic Real Madrid vs Espanyol : Troisième victoire consécutive en vue pour le Real

Malgré deux victoires consécutives, l'Espanyol est outsider pour son déplacement au Bernabeu. Découvrez nos conseils pour Real Madrid vs Espanyol.

Pronostics Real Madrid vs Espanyol : Paris, Contexte et Compositions Probables

Meilleurs Pronostics pour Real Madrid vs Espanyol

Victoire du Real Madrid avec une cote de @1.73 sur Vbet, équivalant à une probabilité implicite de 57,9%.

Victoire 2-0 du Real Madrid avec une cote de @6.00 sur Vbet, équivalant à une probabilité implicite de 16,7%.

Kylian Mbappé marque à tout moment avec une cote de @1.67 sur Vbet, équivalant à une probabilité implicite de 60%.

Le pronostic que nous prévoyons est une victoire 2-0 du Real Madrid contre l'Espanyol.

Notre Analyse : Forme des Deux Équipes

Le Real Madrid reçoit l'Espanyol au Santiago Bernabeu ce samedi soir, après avoir entamé leur campagne de Ligue des Champions contre Stuttgart en milieu de semaine.

Les Merengues, victorieux de leurs deux derniers matchs de championnat avec trois clean sheets lors des quatre derniers en Liga, sont largement favoris pour la venue de l'Espanyol. Bien que l'absence de Brahim Diaz soit un coup dur, Carlo Ancelotti dispose d'une multitude d'options offensives.

Avec Barcelone ne jouant que dimanche soir, le Real Madrid peut revenir à un point de ses rivaux du Clasico. Actuellement, ils partagent la deuxième place avec l'Atletico Madrid et Villarreal, chacun ayant 11 points.

De retour en Liga après des barrages, l'Espanyol a débuté la saison sans victoire lors de ses trois premiers matchs. Cependant, ils ont lancé leur saison avec des victoires contre le Rayo Vallecano et Alavés de part et d'autre de la trêve internationale.

Malgré leur mauvais départ, les résultats récents et les statistiques sous-jacentes positionnent les "Pericos" comme une équipe solide de milieu de tableau.

Compositions Probables pour Real Madrid vs Espanyol

Onze probable du Real Madrid :

Courtois ; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy ; Valverde, Tchouaméni ; Rodrygo, Endrick, Vinicius, Mbappé.

Onze probable de l'Espanyol :

Garcia ; Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero ; Tejero, Kral, Aguado, Carreras ; Puado, Veliz.

Première Mi-Temps Calme

Tous les matchs du Real Madrid cette saison (avant le match contre Stuttgart) ont vu moins de 1,5 but en première mi-temps. De plus, il n'y a eu que deux buts au total lors des trois premiers matchs de l'Espanyol, aucun ne voyant plus d'un but en première mi-temps.

Les visiteurs, qui affichent la troisième plus faible possession en Liga, chercheront à absorber la pression au Bernabeu. Les attaques de l'Espanyol seront rares – ils ont empêché la Real Sociedad de marquer en première mi-temps et ont gardé une clean sheet contre l'Atletico Madrid.

Parier sur moins de 1,5 but en première mi-temps semble une bonne option au vu des statistiques de ces équipes cette saison.

Pronostic 1 Real Madrid vs Espanyol : Moins de 1,5 but en première mi-temps @ 1.73 sur Vbet

Une Nouvelle Victoire 2-0 pour le Real

Les deux dernières victoires du Real Madrid en Liga se sont terminées sur le score de 2-0. Ils ont gardé leur cage inviolée lors de leurs trois victoires, tandis qu'Espanyol n'a pas marqué lors de ses trois premiers matchs cette saison et n'a encaissé que deux buts.

La supériorité du Real Madrid devrait leur permettre de remporter une victoire de routine, mais nous n'attendons pas une large victoire ici. L'Espanyol a montré assez de solidité pour penser qu'ils peuvent frustrer leurs hôtes.

Nous aimons la valeur du pari sur une victoire 2-0 du Real Madrid, malgré les récentes bonnes performances offensives de l'Espanyol.

Pronostic 2 Real Madrid vs Espanyol : Victoire du Real Madrid 2-0 @ 6.00 sur Vbet

Mbappé marque son quatrième but en Liga

Auteur de trois buts lors de ses deux derniers matchs de Liga, Kylian Mbappé est en grande forme à Madrid. Avec une moyenne de 5,8 tirs par match, il domine la Ligue en termes de tentatives de but, et son total de 4,46 buts attendus (xG) n'est surpassé que par Robert Lewandowski.

Nous ne pensons pas qu'Ancelotti reposera Mbappé à ce stade de la saison. Il aura de nombreuses occasions face à cette équipe de l'Espanyol.

Malgré les récentes contributions de Vinicius Jr., il est indéniable que Mbappé est la principale menace offensive du Real, tentant presque deux fois plus de tirs que n'importe quel autre joueur.

Pronostic 3 Real Madrid vs Espanyol : Kylian Mbappé marque à tout moment @ 1.67 sur Vbet